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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 23-4-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

ثبت سعر الدولار أمام الجنيه في  البنوك المصرية  مع  مستهل تعاملات اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك والمحدد اليوم 23-4-2023.

 

أداء في البورصات العالمية 

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.2% خلال اليوم واتجه صوب تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%، وهي الأولى له منذ أواخر فبراير، إذ ارتفعت وتيرة الانتعاش في منطقة اليورو بشكل غير متوقع هذا الشهر بفضل طفرة في الطلب على قطاع الخدمات عوضت التراجع المتزايد في الصناعات التحويلية.

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وهوي اليورو 0.1% إلى 1.0959 مقابل الدولار، لكنه تعافى من أدنى مستوى سجله خلال الجلسة عند 1.0938 مقابل الدولار، وارتفع 0.3% إلى 88.84 بنس مقابل الجنيه الإسترليني، لكن الحديث عن هيمنة الدولار هو الذي كان سائدا هذا الأسبوع.

 

سعر البنك المركزي


وثبت سعر الدولار أمام الجنيه في آخر يوم عمل في البنوك منذ الأربعاء الماضي عند 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع كمتوسط سعر للعملة الأجنبية في البنك المركزي المصري.

 

أقل سعر 


وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه حوالي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي والتنمية الصناعية

سعر البنوك الخاصة

 

وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك الخاصة حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع منها بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، المصرف العربي الدوي، الاسكندرية، الأهلي المتحد، فيصل الاسلامي، أبوظبي الأول، التجاري الدولي CIB، الامارات دبي الوطني، المصرف المتحد، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، المشرق، بلوم، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي"

أعلي سعر 


وصل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي
وسجل ثاني أعلي سعر دولار لدي ميد بنك نحو 30.38 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع

اتجه الدولار لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ ما يقرب من شهرين إذ زادت رهانات المستثمرين على أن الفيدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة في مايو، بينما تلقى اليورو بعض الدعم من الانتعاش المفاجئ لاقتصاد منطقة اليورو في أبريل .

 

الدولار ومجلس الاحتياطي الفيدرالي 

و يسعي مسئولو الفيدرالي على التأكيد أن التضخم لا يزال مرتفعا بشكل غير مريح ويجب الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، إذ تظهر أسواق المال أن المتعاملين يعتقدون أن الفدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس الشهر المقبل، مما يدعم الدولار من الناحية النظرية، لكن هذا سيتبعه سريعا سلسلة من الخفض في أسعار الفائدة مع تباطؤ الاقتصاد.
             
وتلقى الإسترليني ضربة من انخفاض مبيعات التجزئة في بريطانيا في مارس آذار بعدما أدى سوء الأحوال الجوية وارتفاع التضخم إلى إحجام المستهلكين البريطانيين عن التسوق.
             
وانخفض الإسترليني في أحدث التعاملات 0.3% إلى 1.2404 مقابل الدولار بعد تراجعه إلى 0.51% في وقت سابق، فيما ارتفع الين مقابل الدولار بعد أن أظهرت البيانات استقرار مؤشر تضخم أسعار المستهلكين الياباني فوق مستهدف البنك المركزي لمعدل مارس ، مما زاد من الضغط على بنك اليابان للتراجع عن سياسته للتيسير النقدي.
 

طرح أدوات دين 


رفع البنك المركزي المصري  أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية، إلى 23.479% لأول مرة، خلال الأسبوع الماضي، إذ  طرحت وزارة المالية خلال الأسبوع السابق نحو 79.75 مليار جنيه من عطاءات وأذون وسندات الخزانة تتضمن آجال 91 و 273 و 182 و 364 يوما خلال يومي الأحد والخميس من نفس الأسببوع

وجرى طرح سندات خزانة من استحقاق 3 سنوات يوم الإثنين الماضي في الوقت الذي تم رفع  معدل اقتراض وزاة المالية من آلية أدوات الدين المحلية بقيمة بلغت 17 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بالوزارة، عن تكليف البنك المركزي للقيام بعمليات الاقتراض من خلال أدوات الدين المحلي وهي عطاءات أذون الخزانة لأجلي 91 و 273 يوما.

 

وبحسب ما تستهدفه وزارة المالية فإنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بـ 23مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 17 مليار جنيه.

 

ثبتت وزارة المالية من حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة عند 40 مليار جنيه للأسبوع الثالث علي التوالي
 

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