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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قمصان: قدمنا مباراة جيدة أمام الرجاء.. وجماهير الأهلي رائعة

صدى البلد

أكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفوز على الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدفين دون رد، يعد نتيجة مرضية في مباراة الذهاب، مشيرًا إلى أن الفريق ينتظر حسم التأهل في لقاء العودة بالمغرب.

وأوضح قمصان أن لاعبي الأهلي نجحوا في الظهور بمستوى مميز للغاية خلال المباراة، وجاء الهدف الأول في توقيت مثالي ساعد الفريق على دخول الشوط الثاني بثقة كبيرة، مؤكدًا أن الفريق لم يخذل جمهوره الكبير، وتمنى أن يكتمل مشوار البطولة بالفوز باللقب لإهدائه لمشجعي الأهلي.

وكشف قمصان عن تعليمات المدير الفني مارسيل كولر للاعبي الفريق خلال المباراة، مشيرًا إلى أنه طالبهم بأن يلعبوا بثقة كبيرة وأن يكون لديهم تنظيم دفاعي جيد للحفاظ على شباكهم نظيفة، وأن يواصلوا الضغط الهجومي لتسجيل أهداف، وهو ما نجح فيه اللاعبون، ونفذوا التعليمات بشكل أكثر من رائع.

وتعليقًا على مواجهة الإياب أمام الرجاء في المغرب، أكد سامي قمصان أنها ستكون في غاية الصعوبة، خاصة أن الفريق المغربي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، تشبه إلى حد ما جماهير الأهلي.

أشار إلى أن الأهلي سيذهب للمباراة وهو صاحب الأفضلية بهدفي الذهاب، ويسعى بقوة لحسم التأهل لنصف نهائي البطولة.

اختتم قمصان حديثه مشيدًا بجماهير الأهلي التي قدمت صورة رائعة في مدرجات استاد القاهرة، ووقفت خلف فريقها طوال الـ90 دقيقة بحماس كبير، مشددًا على أنهم يشكلون القوة الضاربة للأهلي، وأن الفريق لا يخشى أي منافس في وجودهم.

 

سامي قمصان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الرجاء المغربي في دوري ابطال افريقيا مباراة الذهاب

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