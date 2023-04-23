عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العمارات داخل الشاطئ.. حكاية صورة أثارت غضب المواطنين بالإسكندرية| القصة الكاملة

صورة من شاطئ أبوقير
صورة من شاطئ أبوقير بالاسكندرية

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لارتفاع أمواج البحر بمنطقة أبوقير، بمحافظة الإسكندرية، ووصولها لمداخل العمارات الموجودة على الشاطئ.

وحرص صدى البلد على التأكد من الصور المتداولة، التي لم تثبت صحتها مطلقًا، حيث كان البحر هادئًا وهناك بعض الأسر تحتفل بعيد الفطر على الكورنيش بالمنطقة.

مهندسو الإسكندرية تطلق مبادرة برنامج أيام الخير


والتقطت عدسة صدى البلد بالفيديو والصور، لقطات من الشاطئ عصر اليوم السبت، حيث كانت الأمور مستقرة وهناك كرنفال من المحتفلين بالعيد على الشاطئ.

وفي تصريحات لصدى البلد، نفى عمرو عبدالفتاح، موظف بشركة مياه الشرب بالإسكندرية بالإسكندرية، ومن أهالي رواد شاطئ أبوقير، هذه الصور، مضيفًا أن هذا المنظر أصبح طبيعي جدًا في الشتاء في فترة النوات وبعدها تعود الأمور طبيعية تمامًا.

آثار الإسكندرية: إقبال كبير من المواطنين على زيارة قلعة قايتباي في العيد


من جانبه، قال وليد شاهين، أحد سكان منطقة أبوقير، إن الصور المتداولة غير صحيحة، وهناك شاطئ موجود، ولكن قد تكون هذه الصور التقطت أيام النوات وكانت الأمواج عالية، فتصل لآخر الشاطئ ثم تعود مرة أخرى وهذه أمور تحدث كثيرًا بهذا الشاطئ.

وأضاف ماجد جمال، محامي، وأحد رواد شاطئ أبوقير، إن العمارات قريبة جدا من الرمل ولا يوجد شارع يفصل بين العمارات والبحر وتآكل الرمال طبيعى وتصبح هذه العمارات فى خطر عمومًا، مؤكدًا أن هذه الصور المتداولة منذ الشتاء وليست اليوم.

وتعاني الإسكندرية من انهيار العقارات القديمة، وأحيانًا بعض العقارات الحديثة، والصادرة لها قرارات ترميم أو إزالة، وغالبًا ما يكون السكان أنفسهم هم المعوق الرئيسى للتنفيذ ودائما ما يتعللون بعدم وجود مساكن بديلة مما يجعلهم يدفعون حياتهم ثمنا لنزاع بينهم وبين ملاك العقار.

وأصيبت سيدة، السبت، بمنطقة غربال بمحرم بك التابعي لحي وسط بمحافظة الإسكندرية، عقب سقوط أجزاء من عقار قديم، مكون من دور أرضي و3 طوابق علوية.

وشهدت منطقة الورديان منذ أسبوعين سقوط عقار قديم أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 5 تم نقلهم إلى المستشفى.

الاسكندرية التواصل الاجتماعي مياة الشرب عيد الفطر مواقع التواصل الاجتماعي شركة مياه الشرب مواقع التواصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن رحيل نجم الزمالك عن الفريق

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ كهربا بإجراء جديد عقب قرار لجنة الانظباط.. ماذا فعلت؟

رئيس الزمالك الجديد.. المفاضلة بين 2 أبرزهم نجل مرتضى منصور | تفاصيل

هذا اللاعب إضافة لخط الوسط.. «ميدو» يُعلّق على فوز الأهلي أمام الرجاء

بعد هزيمة الأهلي للرجاء | خالد الغندور يوجه رسالة لجماهير المارد الأحمر

سيناريو الهلال يتكرر.. النادي الأهلي يواجه أزمة قبل إياب الرجاء

تعليق مثير من أحمد حسن على هدف الأهلي الثاني في الرجاء

لحظة بلحظة .. مباراة الأهلي ضد الرجاء في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

غطاء سحابي على معظم أنحاء البلاد الجنوبية وأمطار رعدية خلال ساعات| حالة الطقس

اعرف الحقيقة.. هل يخبرك واتساب عند التقاط سكرين شوت لرسائلك وصورك؟

فرج عامر: اعتذر لحكم مباراة الأهلي والرجاء المغربي

لن تتوقع ثمنه .. سعر حذاء ياسمين صبري في أحدث ظهور

لم تشاهده بالتلفزيون.. رد فعل كهربا بعد خروجه من مواجهة الأهلي والرجاء

ألفاظ التهنئة في العيد.. أهم العبارات وحكمها الشرعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات في الجلد.. سوء صحة الأمعاء تؤثر على القدرة العقلية

نوع من تسالي العيد يحميك من السرطان والسكري .. تعرف عليه

رغم النهاية الحزينة.. منى زكي وعمر شريف يرقصان في كواليس تحت الوصاية

فرحة حزينة .. طفلة أبكت الملايين في أول أيام العيد | من هي؟

فيديو

من البلكونة .. فيديو يثير السخرية لرجل يلقي بالأموال فوق رؤوس المارة

الزلزال هو البداية.. مخاوف من كارثة عالمية في المتوسط| فيديو

أزمة مجتمعية.. هل ينجح مسلسل تحت الوصاية في تغيير الواقع؟

زلازل مدمرة تهز العالم خلال أيام.. تحذير جديد من العالم الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ