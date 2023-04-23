العمارات داخل الشاطئ.. حكاية صورة أثارت غضب المواطنين بالإسكندرية| القصة الكاملة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لارتفاع أمواج البحر بمنطقة أبوقير، بمحافظة الإسكندرية، ووصولها لمداخل العمارات الموجودة على الشاطئ.

وحرص صدى البلد على التأكد من الصور المتداولة، التي لم تثبت صحتها مطلقًا، حيث كان البحر هادئًا وهناك بعض الأسر تحتفل بعيد الفطر على الكورنيش بالمنطقة.



والتقطت عدسة صدى البلد بالفيديو والصور، لقطات من الشاطئ عصر اليوم السبت، حيث كانت الأمور مستقرة وهناك كرنفال من المحتفلين بالعيد على الشاطئ.

وفي تصريحات لصدى البلد، نفى عمرو عبدالفتاح، موظف بشركة مياه الشرب بالإسكندرية بالإسكندرية، ومن أهالي رواد شاطئ أبوقير، هذه الصور، مضيفًا أن هذا المنظر أصبح طبيعي جدًا في الشتاء في فترة النوات وبعدها تعود الأمور طبيعية تمامًا.



من جانبه، قال وليد شاهين، أحد سكان منطقة أبوقير، إن الصور المتداولة غير صحيحة، وهناك شاطئ موجود، ولكن قد تكون هذه الصور التقطت أيام النوات وكانت الأمواج عالية، فتصل لآخر الشاطئ ثم تعود مرة أخرى وهذه أمور تحدث كثيرًا بهذا الشاطئ.

وأضاف ماجد جمال، محامي، وأحد رواد شاطئ أبوقير، إن العمارات قريبة جدا من الرمل ولا يوجد شارع يفصل بين العمارات والبحر وتآكل الرمال طبيعى وتصبح هذه العمارات فى خطر عمومًا، مؤكدًا أن هذه الصور المتداولة منذ الشتاء وليست اليوم.

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