بدون أدوية.. علاجات منزلية لمتلازمة تكيس المبايض

تكيس المبايض مرض هرموني يمكن أن يظهر في أي وقت بعد سن البلوغ ، ولكن عادة ما يتم تحديده في النساء اللائي تجاوزن سن الإنجاب ويعانين من صعوبة في الحمل.

السبب الدقيق لمتلازمة تكيّس المبايض غير معروف ولسوء الحظ لا يوجد علاج له. ولكن إذا كنت تتعامل معها ، فأنت تعلم بالفعل أن التدخل الطبي لا غنى عنه لعكس الحالة. يمكن أن تسبب متلازمة تكيس المبايض فترات غير منتظمة ، ونمو زائد للشعر على الوجه والجسم ، وحتى مشاكل صحية أكثر خطورة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وحتى السكتة الدماغية. وبالتالي ، من المهم للغاية إدارتها. ويمكن أن تساعدك بعض البذور في ذلك.

وكشفت أخصائية التغذية لوفنيت باترا في منشورها على Instagram أن "متلازمة تكيس المبايض (PCOS) هي مرض هرموني شائع في النساء في سن الإنجاب يؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية ، وزيادة شعر الجسم / الوجه ، والإجهاض ، والعقم ، والصلع ، وحب الشباب ، وارتفاع مستوى الأندروجينات (الذكور). الهرمون) وآلام الحوض والقلق الشديد والاكتئاب. لقد أثبتت الأطعمة أن لها آثارًا طبية في العديد من الأمراض والاضطرابات ".

تخفيف أعراض متلازمة تكيس المبايض

بذور الشيا: تحتوي على أكثر من 20٪ بروتين و 60٪ أحماض أوميغا 3 الدهنية. تعمل بذور الشيا على تحسين مستويات هرمون التستوستيرون وتساعد على تحسين جودة البويضات من المبيض وبالتالي تحسين الخصوبة.

الحلبة: تعمل الصابونين والفلافونيدات الموجودة في الحلبة على تحسين التمثيل الغذائي للجلوكوز بوساطة الأنسولين وحساسية الأنسولين وتوازن الهرمونات وتقليل الكوليسترول. يسبب انتظام فترات الحيض

بذور اليقطين: توفر بذور اليقطين العديد من العناصر الغذائية التي تكافح متلازمة تكيس المبايض. تحتوي على بيتا سيتوستيرول الذي يثبط الإنزيم الذي يحول التستوستيرون إلى DHT والذي يمكن أن يساعد في تقليل تساقط الشعر وكذلك خفض الكوليسترول.

بذور الكتان: تساعد بذور الكتان في تقليل مستويات الأندروجين في الجسم. كما أنها مصدر غني من اللجنين الذي يعزز إنتاج SHBG (الجلوبيولين المرتبط بالهرمونات الجنسية) في الجسم وبالتالي يقلل من عمل الهرمونات ويحافظ على التوازن.

بذور عباد الشمس: تحتوي على نسبة عالية من فيتامين (هـ) في هذه المواد التي تحفز إنتاج البروجسترون وهي غنية بالمغنيسيوم والسيلينيوم.

بذور الخشخاش: بذور الخشخاش تقلل من خطر أعراض متلازمة تكيس المبايض. تحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات ب والزنك التي تلعب دورًا مهمًا في الوقاية من أعراض متلازمة تكيس المبايض وعلاجها