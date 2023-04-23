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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جائزة المبدع الصغير تستهدف البحث عن الموهوبين في جميع المجالات الفنية

انتصار السيسي
انتصار السيسي

منذ أيام قليله تم الإعلان عن جائزة المبدع الصغير، والتي تستهدف البحث عن الموهبين في كل المجالات الفنيه كما تقدم جميع اوجه الرعايه للمواهب الفنيه وذلك تحت رعاية السيده الأولى حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصار السيسي.

وعرض برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الاولى المصريه أهم المواهب الذين فازوا بموهبة العزف سما عبد الله وطارق أشرف.

وعلقت الطفله سما عبد الله إحدى الفائزات في جائزة المبدع الصغير والتي تبلغ من العمر سبع سنين ونصف انها كانت تحب الموسيقى وهي بدأت عزف منذ بلغت خمس سنوات ثم اشترى والدها أداة الكمان وبدأت في العزف عليها؛ معلقه انها سمعت عن المسابقه من خلال الفيسبوك وهي الان تستطيع القراءه من النوتة الموسيقيه بعد التدريبات التي حصلت عليها بعد فوزها بالمسابقة.

ومن جانبه علق الطفل طارق اشرف أحد الفائزين في جائزة المبدع الصغير والبالغ من العمر 17 سنه من فئه اليافعين لجائزة المبدا الصغير انه كان يتدرب على الأمان اكثر من سبع ساعات خلال اليوم بالإضافة الى انه طالب في الكونسر فتوار.

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