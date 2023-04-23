أسعار الخضراوات والفاكهة في ثالث أيام العيد

أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الاحد 23 أبريل 2023، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، شهدت استقرارا في الأسواق المحلية.

وذلك في أغلب أصناف الخضراوات والفاكهة نتيجة أسعارها بسوق العبور، بحسب التحديث الأخير للموقع الرسمي للسوق.

وبلغ سعر كيلو الطماطم بين 4 و5.5 جنيه في سوق الجملة، والبطاطس من 4 إلى 5.50 جنيه أيضاً، وتراجع سعر البصل ليسجل اليوم من 8 إلى 11 جنيها، وتراوح سعر الكوسة بين 4 إلى 8 جنيها، في حين تشهد الأسواق توافر معروض كبير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات

أسعار الخضراوات اليوم

سجل سعر الملوخية الخضراء من 8 إلى 14 جنيها، وبلغ الخيار الصوب من 6 إلى 9 جنيهات، والخيار البلدي من 5 إلى 8 جنيهات، والبطاطا من 4 إلى 6 جنيهات.

وبلغ سعر الثوم من 5 إلى 10 جنيها، واللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، والبنجر من 2 إلى 4 جنيهات، والخس من 4 إلى 6 جنيهات للربطة 3 كيلو، والكابوتشي من 3 إلى 4 جنيه، والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه، والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الجزر من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والفاصوليا من 7 إلى 10 جنيها، والباذنجان البلدي من 3.75 إلى 5.75 جنيه، والباذنجان الرومي 3.5 إلى 5.5 جنيه، والباذنجان الأبيض من 3.75 و6.75 جنيه، والفلفل الرومي من 4 إلى 7 جنيهات، والفلفل الصوب من 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل الألوان من 8 إلى 18 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وصل سعر البرتقال أبو سرة إلى 8 جنيهات للكيلو، والجريب فروت إلى 15 جنيهاً، والليمون البلدي بين 7 و20 جنيها للكيلو، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 30 جنيهًا، والتفاح المصري 11 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر العنب المستورد الأصفر والسود بين 30 و40 جنيها للكيلو.

أسعار الفاكهة

وعن أسعار الفاكهة، وصل سعر البرتقال أبو سرة إلى 8 جنيهات للكيلو، والجريب فروت إلى 15 جنيهاً، والليمون البلدي بين 7 و20 جنيها للكيلو، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 30 جنيهًا، والتفاح المصري 11 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر العنب المستورد الأصفر والسود بين 30 و40 جنيها للكيلو.

كما وصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة بين 30 إلى 60 جنيها، والبلح بين 4 إلى 10 جنيهات للكيلو، والكانتلوب يسجل بين 5 و10 جنيهات، والبطيخ 6 كيلو بين 18 إلى 18 جنيها .