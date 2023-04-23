زوجة أشرف حكيمي: أزور طبيبا نفسيا.. ولست نادمة على قرار الطلاق

خرجت زوجة اللاعب المغربي أشرف حكيمي، الممثلة الإسبانية هبه عبوك، عن صمتها بعدما كشفت التقارير أنها تحت وقع الصدمة لاكتشافها عند مطالبة زوجها بنصف ثروته زوجها السابق، وذلك لأنها اكتشفت أن كل ثروته بإسم والدته وذلك في 27 فبراير الماضي.

وعرضت قناة العربية الأخبارية، أن هبه قالت لمجلة اللي مجازين؛ إنها لا تشعر بالندم على قرار الطلاق وفعلت ماكان يجب عليها أن تفعله.

وأعلنت أنها تزور طبيبا نفسيا لتستوعب الصدمة مع مرورها بتجربة الانفصال ، ولم تعلق بشكل مباشر على ما يتم تداوله في الصحافه؛ مؤكدة أن أولوياتها الآن أطفالها وليس عملها وأن يكون بالها مرتاحا.