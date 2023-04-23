محتاج راحة.. حمادة هلال يكشف عن مصير الجزء الرابع من المداح

كشف الفنان حمادة هلال أن تقديم جزء رابع من مسلسل المداح فكرة قائمة، لكن لم يتم تحديد موعد لتقديمه.



وقال حمادة هلال فى تصريح خاص لصدى البلد :" محتاج راحة شوية من شخصية صابر المداح، لأنني عندما أدخل فى تصوير جزء جديد يسيطر عليا حالة خاصة بالمسلسل، ومحتاج الفترة القادمة أن أقدم أفكار مختلفة ولا يوجد مانع أنني أقدم بعدها جزء جديد من المداح"



وعن تقديمه لثلاثة أجزاء متتالية أكد حمادة هلال أن الذي دفعه لتقديم هذه الأجزاء المتتالية هو الجمهور الذي يطالب عند انتهاء كل جزء بتقديم جزء جديد، قائلا: “الجمهور هو ما يدفعني لتقديم أجزاء جديدة من المداح”.





حمادة هلال يطرح أغنية الليلة عيد

وطرح المطرب حمادة هلال أغنية جديدة بعنوان الليلة عيد، وذلك خلال الاحتفالية التى أقيمت أول أيام العيد بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شارك حمادة هلال ضمن مجموعة من الفنانين والمطربين كان على رأسهم المطرب حكيم وأحمد زاهر للاحتفال مع الأطفال من أبناء شهداء الشرطة والجيش.