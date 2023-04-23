السويد توافق على إرسال قوات لإجلاء مواطنيها من السودان

وافق البرلمان السويدي، للحكومة، على اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بإرسال “قوة مسلحة”؛ لإجلاء المواطنين من السودان، بسبب اندلاع اشتباكات قتالية منذ أسبوع بين الجيش السوداني، وميليشيا قوات الدعم السريع.

البرلمان السويدي وافق على اقتراح بالسماح للحكومة بتوفير وحدة يصل قوامها إلى 400 جندي؛ من أجل تنفيذ المهمة، وسوف يسمح للقوة بإجلاء المواطنين السويديين والأجانب من السودان.

وقالت إن نشر القوة، يجب أن يتم بالتنسيق الوثيق مع الدول الأخرى، والمنظمات الدولية.

وتأتي الموافقة؛ بعد يوم مما ذكره وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، ووزير الدفاع بال جونسون، أنهما سيطلبان من البرلمان الموافقة على نشر محتمل لوحدة مسلحة.

يشار إلى أن الموافقة البرلمانية مطلوبة في السويد، في حال تم إرسال قوات مسلحة إلى الخارج.

وقال وزير الدفاع: إن الوحدة يجب أن تكون قادرة على تنفيذ مهام الحماية والإنقاذ والتحرير بمفردها أو مع الدول الشريكة.