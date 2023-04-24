أرقام خيالية لجمهور محمد رمضان بحفلاته الغنائية.. تفاصيل

أكد الفنان محمد رمضان، أن هناك مغني راب عالمي أسمه “فيوتشر”، قام بعمل أول أغنية مع فنان عربي، معلقا “أنا مدفعتلوش ولا دولار، وهو مادفعليش، عشان نظهر مع بعض”.

وقال محمد رمضان، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الشعب المغرب عظيم، مؤكدا أنه أتشرف بصداقة ملك المغرب، فهو انسان بسيط جدا فوق خيال اي شخص.

أول حفلة قمت بعملها حضرها150 الف شخص.

وتابع الفنان محمد رمضان، أنه عملت اول حفلة في المغرب وحضرها ما يقرب من 350 الف شخص، إضافة إلى أن أول حفلة قمت بعملها حضرها150 الف شخص.



