عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أرقام خيالية لجمهور محمد رمضان بحفلاته الغنائية.. تفاصيل

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

أكد الفنان محمد رمضان، أن هناك مغني راب عالمي أسمه “فيوتشر”، قام بعمل أول أغنية مع فنان عربي، معلقا “أنا مدفعتلوش ولا دولار، وهو مادفعليش، عشان نظهر مع بعض”.

 

وقال محمد رمضان، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الشعب المغرب عظيم، مؤكدا أنه أتشرف بصداقة ملك المغرب، فهو انسان بسيط جدا فوق خيال اي شخص.

 

أول حفلة قمت بعملها حضرها150 الف شخص.

وتابع الفنان محمد رمضان، أنه عملت اول حفلة في المغرب وحضرها ما يقرب من 350 الف شخص، إضافة إلى أن أول حفلة قمت بعملها حضرها150 الف شخص.

 


 

الفنان محمد رمضان ملك المغرب المغرب برنامج “صاحبة السعادة” محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهز فلوسك الأربعاء.. أعلى فائدة على شهادات الادخار بجميع البنوك

بعد مرتضى منصور.. من هو رئيس الزمالك الجديد؟| بروفايل

هدية الحكومة لأصحاب المعاشات.. زيادة 6% في المخصصات المالية بالموازنة الجديدة |تفاصيل

رعدية على هذه الأماكن.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات اليوم

أخبار الأهلي.. كاف يصدم الأحمر قبل مواجهة الرجاء.. وشرط لخوض السوبر أمام الزمالك

قنبلة الموسم.. إعلامي: رمضان صبحي يرافق نجمي الأهلي للدوري السعودي

بأمر الرئيس.. زيادة الدعم المخصص للإسكان الاجتماعي لـ10.2 مليار جنيه بمعدل نمو 31.5%

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

ترشيحاتنا

أصحاب من 17 سنة.. سر الصداقة القوية بين عمرو يوسف وحسن الرداد

حيلة جديدة في Gmail تؤدي لاختراقك فورا وسرقة حساباتك البنكية 

بفستان مكشوف.. هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة

10 جنيهات| محمد رمضان يكشف عن أول عيدية حصل عليها من والده.. فيديو

السفارة اليمنية في الخرطوم تعلن عن خطتها لإجلاء رعاياها من السودان

ضحايا لقمة العيش| رزقه الله بطفلين من ذوي الهمم فسافر إلى ليبيا لعلاجهما عاد لهما في نعش.. القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دمية ضخمة تقتحم مباراة كرة قدم وتثير الرعب في البرازيل.. شاهد

لو بتتحرج.. كيفية التخلُّص من تعرُّق القدمَين

اليرقات المشعرة السامة تثير الفزع في بريطانيا

"جذبني حياؤها".. صور نادرة جمعت مي عمر ومحمد سامي

فيديو

أزمة كبيرة تنتظر الأهلي في المغرب قبل مواجهة الرجاء بسبب الوداد.. فيديوجراف

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

أكلة شهيرة في العيد.. فوائد في الترمس تجعلك لا تستغني عنه أبدا

عاصي الحلاني يطرح أغنية ياللي جبينك ضاوي.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

اﻟﻤﺰﻳﺪ