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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

10 جنيهات| محمد رمضان يكشف عن أول عيدية حصل عليها من والده.. فيديو

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

كشف الفنان محمد رمضان، عن قيمة العيدية، التي كان يحصل عليها، في مرحلة الطفولة والشباب، قائلا “ابويا وامي وعمتي كانوا بيدوني عيدية وخالي ووقتها أعتقد أن ابويا ادانى 10 جنيهات وامي أدتني 5 جنيهات وعمتي 5 جنيهات”.

 

وقال محمد رمضان، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، "كنت بجمع 25 جنيها وبعيد بيهم".

 

مكانوش بيفرضوها علينا 

وتابع الفنان محمد رمضان: "كونت ثقافتي الفنية من أبويا وأمي، فأبويا مثقف وكان على طول بيقرأ جرائد والأفلام اللي كانوا بيشوفوها ومكانوش بيفرضوها علينا إحنا ورثناها".

الفنان محمد رمضان صاحبة السعادة محمد رمضان دى ام سى العيد

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