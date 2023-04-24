محمد رمضان: الأغاني بتاعتي مش راب ولا تراب وممكن بعد 40 سنة تبقي باسمي

قال الفنان محمد رمضان، إن النوع الذي يقدمه في أغانيه ليس له اسم محدد ولكنه ربما يكون نوعا جديدا، مشيراً إلى أن ربما بعد ٤٠ عاما سيكون هذا النوع باسمه.

وأضاف محمد رمضان خلال حواره التليفزيوني في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع علي قناة دي إم سي الفضائية، أن هناك بعض الأشخاص قاموا بمقارنة أغانيه مع أغاني المهرجانات ولكن بعد وقت اكتشفوا أن أغانيه لا تمت بصله للمهرجانات، موضحاً أن أغنية يا حبيبي كانت مع أكبر مغني في فرنسا.

وكشف الفنان محمد رمضان، بداية دخوله في عالم الغناء، قائلا "في البداية أنا عملت أغنية جوا إعلان .. وبعد كده الأغنية تخطت حدود الإعلان وبقيت تشتغل في الأفراح والشواطئ والعربيات".