تحذيرات من تسونامي.. زلزال عنيف يضرب جزر بنيوزيلندا

أعلن المركز الأمريكي لرصد الزلازل، اليوم الإثنين، وقوع زلزال بقوة 7.3 على مقياس ريختر في جزر كرماديك بنيوزيلندا.

ورصدت عدد من الجهات الدولية تحذيرات من احتمالية وقوع موجات تسونامي عقب وقوع زلزال جزر كرماديك.

ومن جانبه قال مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ إنه لا يوجد أي تهديد من وقوع تسونامي على الساحل الغربي للولايات المتحدة أو الأسكا أو الجزر البريطانية عقب زلزال جزر كرماديك.

وتتعرض هذه الجزر لعدد من الهزات الأرضية العنيفة خلال الفترة الماضية، وسط تحذيرات من إمكانية تسببها في وقوع موجات تسونامي عنيفة على بعض المناطق.