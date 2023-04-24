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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات |5 سيارات جديدة في السوق المصري.. بوجاتي تكشف عن أقوى إصداراتها الخارقة الجديدة بولايد

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

 

بوجاتي تكشف عن أقوى إصداراتها الخارقة الجديدة "بولايد" | صور

بعد ساعات فقط من مشاركة صورتين تشويقيتين على وسائل التواصل الاجتماعي ، تقدم بوجاتي عرضًا كاملاً لسيارتها الخارقة الجديدة بوليد في شكلها النهائي المخصص للإنتاج. 

 

كيا سبكترا أوتوماتيك بـ 130 ألف جنيه| صور

تعتبر السيارة كيا سبيكترا أحد أبرز السيارات الكورية المستعملة بالسوق المصرية، حيث تعتمد على محرك اقتصادي في استهلاك الوقود، كما تتميز بالاعتمادية، كما تتوفر قطع غيارها بسهولة وبأسعار رخيصة.

 

بداية من 400 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة في السوق المصري| صور

يضم السوق المصري باقة من السيارات الاقتصادية الجديدة في فئات السيدان والهاتشباك، وتعتبر خياراً جيداً للشراء لمن يبحث عن سيارة بسعر مناسب.

 

أسعار BMW X4 الجديدة في مصر.. صور

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية BMW عن عدة تحديثات جديدة لبعض أسعار سيارات العلامة البافارية في السوق المصرية، وشهدت عدة زيادات تراوحت حسب الموديل والفئة، ومن بين السيارات التي شهدت أسعارها الرسمية زيادة جديدة BMW .

 

للمصريين في الخارج.. فولكس فاجن تيجوان بخصم 70% لفترة محدودة| صور

تعتبر السيارة فولكس فاجن تيجوان أحد أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج بدون أي رسوم أو قيود مقابل وديعة بنكية تسترد بالكامل بعد 5 سنوات وذلك وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات جديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بالإضافة للعديد من التيسيرات الآخرى.

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