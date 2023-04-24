تلقى دعوة رسمية | رئيس العراق يزور إيران قريبا

أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن سروره لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين ايران والسعودية، معلنا أن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد سيقوم بزيارة الى طهران قريبا.



وفي اتصال هاتفي، هنأ وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان نظيره العراقي فؤاد حسين بعيد الفطر، وتباحث معه حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.



وبحسب وسائل إعلام عراقية، تبادل وزيرا خارجية البلدين وجهات النظر حول عدة قضايا منها العلاقات الثنائية والاتحاد الأوروبي والتطورات في المنطقة وأهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب، وفقاً لارنا.



وفي الاتصال الهاتفي، اعرب وزير الخارجية العراقي، عن سروره لاستئناف العلاقات بين طهران والرياض، معلنا عن زيارة وشيكة للرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الى طهران.



وأكد الجانبان على توسيع العلاقات الستراتيجية بين البلدين والحاجة إلى التنسيق والتشاور المستمر حول مختلف القضايا.



وأجرى السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، لقاءين متتابعين مع رئيسي الجمهورية والوزراء العراقيين، في شهر مارس الماضي، مثنياً على جهود بغداد للتقريب بين بلاده والمملكة العربية السعودية.



وسلّم السفير الإيراني، رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، رسالة خطية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تضمنت دعوته لزيارة طهران.





