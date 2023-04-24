بروتون ساجا الماليزيه زيرو بـ 430 ألف جنيه

تنتمي سيارة بروتون ساجا الماليزية موديل 2022 إلي فئة السيارات السيدان، وتقدم بروتون ساجا من قبل الصانع الماليزي للسيارات، وهي تشبه سيارة ميتسوبيشي لانسر من الجيل الثاني، وحظيت بروتون ساجا السيدان علي مكانة كبيرة لدي المصريين بفضل تصميمها الشبابي، ومحركها المتميز بالإضافة الي أنها تحتوي علي مميزات حديثة تتماشي مع فئتها السعرية .

بروتون ساجا الماليزيه 2022

بروتون ساجا 2022

يقدم موقع صدى البلد أسعار سيارة بروتون ساجا الماليزية موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات :

بروتون ساجا موديل 2022

أبعاد بروتون ساجا

تأتي سيارة بروتون ساجا داخل السوق المصري للسيارات بطول 4331 مم، وعرض 1689 مم، وارتفاع 1491 مم، وقاعدة عجلات بطول 2465 مم، وتصل سعة الحقيبة الخلفية الي 420 لتر .

سيارة بروتون ساجا موديل 2022

وسائل الأمان لـ بروتون ساجا

تستخدم سيارة بروتون ساجا أحدث وسائل السلامة والأمان منها، حساسات للركن، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأحزمة أمان، وإنذار ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS.

ساجا الماليزيه موديل 2022

مقصورة بروتون ساجا

تحتوي مقصورة سيارة بروتون ساجا الماليزيه علي مميزات تكنلوجية حديثة منها، كاميرا خلفية، وقفل مركزي للأبواب، وريموت كنترول، وشاشة متعددة والوسائط، وتكييف أوتوماتيك، وفرش مقاعد من القماش، وزجاج كهربائي، وبلوتوث، وUSB، وAUX، ونظام صوتي، وكاسيت.

سيارة بروتون ساجا موديل 2022

أسعار بروتون ساجا

تتوافر سيارة بروتون ساجا موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات بفئتين الأولي سعرها 430 ألف جنيه، والثانية سعرها 465 ألف جنيه .