سوق المستعمل| بروتون أوتوماتيك بـ 140 ألف جنيه

تنتمي سيارة بروتون بيرسونا موديل 2009 إلي فئة السيارات السيدان، وظهر الجيل الأول منها عام 1993، والجيل الثاني في 2007، والجيل الثالث في عام 2016.

واعتمدت السيارة على منصة إنتاج بروتون جين 2، وهي امتداد لسيارة بروتون ويرا، ونالت بيرسونا شبعة كبيرة لدي المواطنين المصريين بفضل هيكلها الأنيق، ومحركها القوي .

سيارة بروتون بيرسونا موديل 2009

المواصفات الفنية لسيارة بروتون بيرسونا موديل 2009

زودت سيارة بروتون بيرسونا موديل 2009 بمحرك سعة 1600 سي سي، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك، وتقدم السيارة باللون الرمادي.

سيارة بروتون بيرسونا موديل 2009

تمتلك مقصورة سيارة بروتون بيرسونا موديل 2009 العديد من التجهيزات منها، وسائد هوائية أمامية، ونظام تنبيه مضاد للسرقة، وكاسيت، وراديو، ونظام صوتي بالأبواب الأربعة، ومقاعد من الجلد، وسنتر لوك، وزجاج كهربائي أمامي، وزجاج كهربائي خلفي، وحامل أكواب أمامية، ومساحة تخزين إضافية بالأبواب الأمامية، ودرج تخزين إضافي بالتابلوة الأمامي، وكنسول وسطي أمامي، وتكيف، وأزرعه بجوار مقود الحركة للتحكم في تشغيل وإيقاف الأضواء الأمامية والخلفية والإشارات والمساحات الأمامية للزجاج، وأحزمة أمان أمامية وخلفية، وإضاءة داخلية للقراءة، وولاعة سجائر، وطفاية سجائر.

سيارة بروتون بيرسونا موديل 2009

تظهر سيارة بروتون بيرسونا موديل 2009 من الخارج بشكل مميز وشبابي بفضل امتلكها العديد من المميزات منها، مصابيح ضباب أمامية، وإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة صغيرة يتوسطها شعار شركة بروتون، ومرايات جانبية باللون الأسود يمكن التحكم بها وضبطها كهربائيا، ومقابض خارجية أبواب باللون الأسود، وجرائد باللون الأسود تم وضعها علي الأبواب من الخارج لإبراز الشكل الجمالي للسيارة، وصداد أمامي بلون السيارة وصداد خلفي بلون السيارة .

سيارة بروتون بيرسونا موديل 2009

سعر سيارة بروتون بيرسونا موديل 2009

تعرض سيارة بروتون بيرسونا موديل 2009 للبيع بسعر 140 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

