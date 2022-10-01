أوتوماتيك بـ 95 ألف جنيه.. مواصفات بروتون جين 2 مناسبة للشباب.. صور

يحتوي سوق السيارات المصري علي أنواع مختلفة من السيارات تناسب اغلب فئات المجتمع وتلائم احتياجاته ، وتتميز تلك الإصدارات بالكثير من التجهيزات والمميزات الحديثة، بالإضافة إلي أنها اقتصادية في استهلاك الوقود مما يجعل هناك طلب متزايد عليها من الجمهور خصوصا من الفئات المتوسطة ومنها طراز بروتون جين 2 موديل 2007.

بروتون جين 2 موديل 2007

المواصفات الفنية لسيارة بروتون جين 2 موديل 2007

تستمد سيارة بروتون جين 2 موديل 2007 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 110 حصان ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات ، وتستهلك 12 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة ، وتصل سرعتها القصوى إلي 190 كم/ ساعة ، وتتسارع السيارة من 0-100 في مدة زمنية قدرها 10.5 ثانية .

بروتون جين 2 موديل 2007

أطوال وأعراض سيارة بروتون جين 2 موديل 2007

تقدم سيارة بروتون جين 2 موديل 2007 بأطوال وأعراض مختلفة جاءت علي هذا النحو ، الطول 4.310 مم، والعرض 1.725 مم ، والارتفاع 1.435 مم ، و تزن السيارة 1190 كم.

بروتون جين 2 موديل 2007

مواصفات السلامة والأمان في سيارة بروتون جين 2 موديل 2007

تحتوي سيارة بروتون جين 2 موديل 2007 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها ، وسائد هوائية تقوم بحماية سائق السيارة والركاب في حالة وقوع أي حوادث أو تصادم، و نظام منع انغلاق الفرامل، مثبت سرعة، وحساسات للركن ، ونظام EBD، ونظام إنذار، وأحزمة أمان .

بروتون جين 2 موديل 2007

المواصفات الداخلية لسيارة بروتون جين 2 موديل 2007

زودت سيارة بروتون جين 2 موديل 2007 بالعديد من التجهيزات والمميزات منها ، تكيف ، وراديو ، وكاسيت ، ومقاعد من الجلد ، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي ، ونظام صوتي ، وعدادات قياسية للسرعة ، ومقود متعدد الاستخدامات ، بالإضافة إلي احتوائها علي مساحات إضافية بالأبواب .

بروتون جين 2 موديل 2007

المواصفات الخارجة لسيارة بروتون جين 2 موديل 2007

تظهر سيارة بروتون جين 2 موديل 2007 من الخارج بشكل مميز وأنيق بسبب احتوائها علي ، فوانيس ضبابية أمامية ، وإضاءة أمامية ، وإضاءة خلفية ، ومرايات جانبية تعمل بالكهرباء ، وتحتوي سيارة بروتون جين 2 موديل 2007 أيضا علي مقابض أبواب بنفس لون السيارة ، وإضاءة خلفية ، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة ، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بروتون جين ، وسبويلر خلفي .

بروتون جين 2 موديل 2007

سعر سيارة بروتون جين 2 موديل 2007

تتوافر سيارة بروتون جين 2 موديل 2007 بسعر يبدأ من 95 الف جنيه ، ويصل إلي 109 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .