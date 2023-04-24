أسعار BMW 8 الكوبيه موديل 2023 بالسعودية | صور

تنتمي سيارة بي إم دبليو 8 موديل 2023 الي فئة السيارات الكوبيه، وانتتجت BMW 8 لأول مرة عام 1990، وجاءت السيارة في جيلها الثانية عام 2018، وهي تنتمي الآن الي الفئة الثامنة من مجموعة سيارات GT السياحية، وحصلت سيارة BMW 8 موديل 2023 علي تحديثات جديدة .

سيارة BMW 8 الكوبيه موديل 2023

BMW 8 الكوبيه 2023

محرك بي إم دبليو 8 الكوبيه

تستمد سيارة بي إم دبليو 8 الكوبيه نسخة 840i موديل 2023 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي، ينتج قوة 333 حصان، وعزم دوران 500نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتعمل السيارة بالدفع الرباعي للعجلات، وتتسارع من وضع السكن وصولا الي 100 كم/ساعة في 5.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة .

BMW 8 2023

أما بالنسبة الي سيارة BMW 8 الكوبيه نسخة M850i موديل 2023 فتحصل علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4400 سي سي، ينتج قوة 530 حصان، وعزم أقصي للدوران 750 نيوتن/متر، متصل نفس ناقل الحكرة في نسخة نسخة 840i، وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم/سلعه في 3.9 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 250 كم/ساعه.

مقصورة بي إم دبليو 8 الكوبيه

جاءت مقصورة سيارة بي إم دبليو 8 الكوبيه موديل 2023 مجهزة بمجموعة من التقنيات المبتكرة والخدمات الرقمية الذكية منها، شاشة عرض مركزية مقاس 12.3 بوصه، وجاءت أيضا بتصميم داخلي بمستوى عالي من الفخامة والراحة الرياضية، وبها شاشة عرض مركزية، وبها ميزة ابل كاربلاي لربط الهواتف الذكية .

مقصورة BMW 8 الكوبيه موديل 2023

تصميم بي إم دبليو 8 الكوبيه الخارجي

تظهر سيارة BMW 8 موديل 2023 الكوبيه من الخارج بظهر أنيق وشرس بفضل امتلاكها، واجهة أمامية مصقولة بلمسة لافتة للأنظار، وشبك أمامي مضيء، ومصابيح أمامية LED، وخطوط تصميمية تتماشى مع أسلوب التصميم الجديد، ومقدمة طويلة، وخطوط سقف انسيابية.

سعر BMW 8 الكوبيه موديل 2023

سعر سيارة BMW 8 الكوبيه موديل 2023 الرياضية في السعودية يصل الي 443 ألف ريال سعودي، ويصل إلى 560 ألف ريال سعودي .