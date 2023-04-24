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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السباق يحتدم اليوم.. دول العالم تتسارع لإجلاء رعاياها من السودان

صدى البلد

تسابقت الدول الأوروبية والصين وغيرها من جميع أنحاء العالم لاستخراج الآلاف من مواطنيها من الخرطوم اليوم، الاثنين، حيث أثار الانفجار المفاجئ للعنف في العاصمة السودانية في 15 أبريل أزمة إنسانية تسببت في مقتل 420 شخصا.

جنبا إلى جنب مع ملايين السودانيين دون الوصول إلى الخدمات الأساسية والمحاصرين في منازلهم، وجدوا الآلاف من الدبلوماسيين الأجانب وعمال الإغاثة والطلاب وعائلاتهم أنفسهم عالقين في منطقة حرب الأسبوع الماضي في واحدة من أكبر مدن إفريقيا. وتم استهداف الدبلوماسيين في هجمات، وقتل خمسة عمال الإغاثة على الأقل.

وعلى الرغم من الضغط المستمر من البلدان التي تتعلق بترتيبات الصراع الأوسع وكذلك سلامة مواطنيها، فلم يكن هناك التزام واضح بالتهدئة المؤقتة. ومع ذلك، تهدأ القتال بما فيه الكفاية خلال عطلة نهاية الأسبوع أمام الولايات المتحدة لإجلاء موظفي السفارة من قبل مروحية عسكرية، مما أدى إلى اندفاع عمليات الإجلاء من قبل بلدان أخرى.

وتعرضت قافلين على الأقل متورطين في عمليات الإخلاء للهجوم ، بما في ذلك أحد موظفي السفارة القطرية، وآخرون يحملون مواطنين فرنسيين، أصيب أحدهم.

وقالت فرنسا وألمانيا اليوم الاثنين إنهما كانا يجلون حوالي 700 شخص، دون إعطاء تفاصيل عن جنسياتهم.

وأرسلت العديد من الدول طائرات عسكرية من جيبوتي لتطير برعاياها من العاصمة السودانية، في حين أن العمليات الأخرى أخذت رعايا الدول من قبل قافلة إلى بورت السودان على البحر الأحمر، الذي يبلغ حوالي 800 كم (500 ميل) عن طريق الخرطوم. من هناك، صعدت بعض السفن إلى المملكة العربية السعودية.

كما قالت إندونيسيا إنه تم إخلاء أكثر من 500 من مواطنيها إلى الميناء، وكانوا ينتظرون النقل إلى جدة، عبر البحر الأحمر.

وأعلنت الصين والدنمارك ولبنان وهولندا وسويسرا والسويد وبولندا أيضًا، اليوم الإثنين، أنهم أخرجوا مواطنيهم، بينما قالت اليابان إنها تستعد لإرسال فريق إخلاء من جيبوتي

فقد ذكرت وزارة الخارجية السويسرية على تويتر أن سويسرا أغلقت سفارتها في الخرطوم وإجلاء الموظفين وعائلاتهم بسبب الوضع الأمني ​​الحالي في السودان. وقالت الوزارة في تغريدة مساء الأحد "لقد أصبح هذا ممكنا بفضل التعاون مع شركائنا، ولا سيما فرنسا"، لم تذكر عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

وأشارت الخارجية الصينية إلى أنه تم إجلاء عدد من موظفيها في السودان إلى دولة مجاورة، كما أعلنت الخارجية البولندية إجلاء سفيرها في السودان و10 مواطنين.

وقال مصدر دبلوماسي إن قافلة تضم حوالي 65 مركبة تحمل حوالي 700 من الأمم المتحدة الدولي والمنظمات غير الحكومية والسفارة سافروا من الخرطوم إلى بورت السودان يوم الأحد كجزء من عمليات الإخلاء.

وقال المصدر إن إجلاء الموظفين الدوليين من دارفور، المنطقة الغربية التي تصاعد فيها القتال أيضا، جارت أيضا، حيث يتجه البعض إلى تشاد وآخرون إلى جنوب السودان.

وأغلق القتال في السودان معظم المستشفيات وقلص إمدادات المياه والكهرباء. وقادت عملية قتل عمال الإغاثة، بما في ذلك ثلاثة من برنامج الغذاء العالمي، وكالة الأمم المتحدة إلى إيقاف عملياتها في البلاد، والتي تعتمد على المساعدات الغذائية لحوالي ربع شعبها.
 

الولايات المتحدة الدول الأوروبية إفريقيا فرنسا الدنمارك الخرطوم جيبوتي العاصمة السودانية

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