في أمريكا الشمالية وأوروبا والصين| السماء باللون الأحمر.. عاصفة جيومغناطيسية قوية الآن

بعد وصول انبعاث كتلي إكليلي (سحابة من الغاز المتأين) إلى المجال المغناطيسي للأرض أمس، حدثت عاصفة جيومغناطيسية شديدة من الفئة (G4) ونتج عن ذلك رؤية اضواء الشفق القطبي في جميع أنحاء أوروبا ومشاهدته جنوبا مثل فرنسا، بل اعلن عن رؤية شفق قطبي أحمر ساطع في سماء الصين.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، العاصفة الجيومغناطيسية عبارة عن اضطراب مؤقت في الغلاف المغناطيسي الذي يحيط بالكرة الارضية بسبب اصطدام الريح الشمسية فالزيادة في ضغط الريح الشمسية تكبس الغلاف المغناطيسي للأرض والمجالات المغناطيسية للريح الشمسية تتفاعل مع المجال المغناطيسي للأرض وتنتقل الطاقة الزائدة الى طبقة المغنيتوسفير.

بالنسبة لأضواء الشفق القطبي فهي من الظواهر الجوية المؤقتة بمعنى لفترة من الوقت اعتمادا عل قوة العاصفة الجيومغناطيسية ومدة استمرارها.

اما سبب الألوان المختلفة التي نراها في الصور لأضواء الشفق القطبي ترجع لطبيعة الغلاف الجوي للأرض والذي يتكون من غازات مختلفة مثل الأكسجين والنيتروجين.

وعندما تضرب الجزئيات المشحونة القادمة من الشمس الذرات والجزئيات في الغلاف الجوي للأرض يتم استثارة تلك الذرات لتعطي الضوء و الذرات المختلفة تعطي ألوان مختلفة والأهم من ذلك فإن الارتفاع يلعب دورا هاما في اللون.

فالاكسجين على ارتفاع حوالي 60 ميل فوقنا يعطي الضوء الأخضر المصفر المألوف . .والأكسجين على ارتفاع أعلى حوالي 200 ميل يعطي الضوء الأحمر، والنيتروجين الأيوني يعطي الضوء الأزرق والنيتروجين الطبيعي يعطي الضوء الأحمر البنفسجي.

لو كان الغلاف الجوي يحتوي غازات أخرى مثل غاز النيون أو غاز الصوديوم فكنا سنرى أضواء شفق قطبي حمراء برتقالية وصفرا.

لا تزال العاصفة الجيومغناطيسية مستمرة وتنتج الشفق القطبي المرئي عبر أمريكا الشمالية تشمل مشاهدته في خطوط العرض الوسطى بولاية كارولينا الشمالية ويوتا وكولورادو ونيو مكسيكو وكاليفورنيا وأوكلاهوما.