الري: إيقاف أعمال التعدي بالردم على مجري نهر النيل في الدقهلية

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إن أجهزة الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية والعمل على إزالتها في مهدها لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين .

وفي ضوء ذلك وبمداومة المرور علي مدار اليوم ورصد أي متغيرات تطرأ على مجرى نهر النيل وفرعيه نتيجة أي تعديات واتخاذ الإجراءات الرادعة في حينه خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، فقد ورد بلاغ الساعة الحادية عشر مساء أمس (الاحد الموافق ٢٣ ابريل ٢٠٢٣) بوجود أعمال ردم لمجرى نهر النيل (فرع دمياط) بكفر البرامون بمحافظة الدقهلية لتعلية منسوب أرض طرح النهر.

وتم على الفور انتقال المهندسة نيل المنصورة ومسئولى شرطة المسطحات المائية إلى موقع المخالفة وإيقاف الأعمال والتحفظ على المعدات وإلزام المخالفين برد الشيء لأصله بمعرفتهم وعلي نفقتهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كما تم تنفيذ إزالة فورية بنزله باقور بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط لمبنى مخالف عبارة عن غرفة من البلوك الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة ٢٤ متر مربع وذلك بمعرفة المخالفين وعلى حسابهم وتحت إشراف مسئولى الوزارة .

ولازالت أجهزه الوزارة تتابع بدقة وعلي مدار الساعة حالة جسور ومجري نهر النيل والترع والمصارف والتصدى لأى شكل من أشكال التعديات .

كما تواصل أجهزة الوزارة متابعة موقف مناسيب وتصرفات المياه وحالة الجسور بالترع والمصارف والحالة الفنية لمحطات الرفع بمختلف المحافظات خلال أجازة العيد ، لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وتنفيذ أعمال مناوبات الرى والموازنات على الترع ، ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف ، وتشغيل محطات الرفع .

وعلى صعيد آخر .. يستمر توافد الزوار على حدائق الرى بالقناطر الخيرية للإحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة ، حيث بلغ أعداد الزوار خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك أكثر من ٢١ الف زائر ، ليصل إجمالى زوار الحدائق خلال أيام العيد الثلاث الى أكثر من ٤٦ ألف زائر .

وتبذل اجهزة الوزارة مجهودات كبيرة لتوفير كافة الخدمات للزوار من أعمال الصيانة والنظافه والتأمين والتنظيم ، ليتمكن الزوار من الإستمتاع بأجازة العيد فى حدائق الرى بالقناطر الخيرية والتى تعد من أبرز وأشهر الحدائق التى يقبل المصريين على زيارتها خلال الأعياد .

ويستمر توافد الزوار على المركز الثقافى الإفريقى والنصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى ونقطة المشاهدة بالسد العالى .

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