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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

نقابة القراء تشيد بأعضائها: قدموا موسما استثنائيا وأسعدوا رواد المساجد طوال رمضان

كبار القراء
كبار القراء

قدمت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، خالص الشكر والتقدير لكبار القراء من قيادات وأعضاء النقابة، وذلك بعد تقديمهم موسما استثنائيا خلال شهر رمضان الكريم. 

موسم استثنائي خلال شهر رمضان

وقال حشاد في بيان له اليوم: كانوا سببا فى إسعاد جميع رواد المساجد على مستوى الجمهورية تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال شهر رمضان المبارك وقيامهم بصلاة القيام والتهجد وما كلفوا به على الوجه الأكمل.

وأضاف الشيخ محمد حشاد: أن النقابة وأعضائها لا يألون جهدا فى كل ما يكلفون به من الوزير والشكر موصول للجميع، ونسأل الله القبول إن شاء الله وكل عام وبلدنا مصر فى أمن وسلام تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

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البرامج الدعوية التي أقيمت بالمساجد

وخلال حصادها الختامي لفعاليات شهر رمضان، أكدت وزارة الأوقاف على التالي:

1- إقامة ملتقى الفكر الإسلامي الرئيسي للأئمة والعلماء بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، ولأول مرة في (27) مديرية على مستوى الجمهورية، يوميًّا طوال شهر رمضان عقب صلاة التراويح.

2- إقامة ملتقى الفكر الإسلامي الرئيسي للواعظات بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، ولأول مرة بـ(19) مسجدًا، يوميًّا طوال شهر رمضان عقب صلاة الظهر.

3- إقامة درس العصر ودرس السهرة للأئمة، ودرس الواعظات، بجميع المساجد طوال شهر رمضان.

4- عقد خاطرة الفجر وخاطرة التراويح للأئمة، بجميع المساجد طوال شهر رمضان. 

5- عقد مجالس الإقراء والتفسير والفقه والحديث والسيرة النبوية والإفتاء بالمساجد الكبرى عقب صلاة الفجر.

6- عقد درس السيدات الواعظات، يوم الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، بنحو ثلاثين ألف مسجد على مستوى الجمهورية.

7- عقد درس النشء لأئمة وواعظات الأوقاف، يوم الخميس من كل أسبوع عقب صلاة العصر، بنحو ثلاثين ألف مسجد على مستوى الجمهورية. 

8- عقد برنامج المنبر الثابت بين الأزهر والأوقاف، يومان في الأسبوع عقب صلاة العصر في ألف مسجد.

9- عقد سهرة رمضانية بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة في هيئة قصور الثقافة، يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع الساعة التاسعة مساءً، بقصور الثقافة بالجمهورية.

10- عقد ملتقى الأجيال بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع الساعة التاسعة مساءً، بمراكز الشباب والأندية الرياضية بالجمهورية. 

11- إقامة صلاة التراويح بجميع مساجد الجمهورية. 

12- إقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان بــ10460 مسجدًا. 

13- إحياء سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان بــ6201 مسجد.

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