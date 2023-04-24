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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمواجهة الممارسات الإحتكارية.. جهاز حماية المستهلك بالشرقية يشن حملات تفتيشية على الأسواق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الأدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

أكد محاف الشرقية انه بناءاً على تعليمات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق و الحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية و التصدي لكافة صور الغش و الإستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018وخلال شهر مارس الماضي قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات على المحال و المنشأت التجارية بمراكز ومدن المحافظة بالإشتراك مع مديرتي التموين والطب البيطري و مباحث التموين و مديرية الصحة والعلاج الحر و إدارة التفتيش الصيدلي و الرقابة الإدارية شئون البيئه.

 

وأضاف المحافظ انه أسفرت الجهود المبذولة عن تحرير محضر ضد صاحب محل للأعلاف وذلك لعرضه للبيع عدد 25 شيكارة خليط زوائد جيفكو × 40 كجم بإجمالي 1 طن اعلاف مجهوله المصدر وتحرير محضر ضد صاحب محل قطع غيار موتوسيكلات لعرضه للبيع 12 عبوة شحم × 400 جم بإجمالي 480 جم شحم مجهول المصدر وتحرير محضر ضد صاحب محل لبيع المواد الغذائية و السجاير لعرض وبيع منتجات مجهولة المصدر وتم التحفظ على  100 باكت سجائر.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع المنظفات لعرضه للبيع حفاضات أطفال مجهولة المصدر وتحرير محضر ضد صاحب مخزن لبيع المواد الغذائية لعرضه للبيع  50 باكته عصير x 27 عبوة 225 ملل مجهول المصدر وتحرير محضر ضد صاحب محل عطارة وبيع المواد الغذائية لعرضه للبيع عدد 10 شيكارة أرز أبيض  × 25 كجم و عدد 30 باكت ملح طعام × 20 كيس وزن الواحد 250 جم مجهولة المصدر.

 

كما تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن اسمدة زراعية لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على  30 جركن سماد زراعى منشط للجذور ومعالج الملوحة و 50 كرتونة سماد زراعى وتحرير محضر ضد صاحب محل بقالة لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 30 باكتة عصير بكل واحده 27 عبوة وتحرير محضر ضد أحد أصحاب المحال التجارية لبيعه مبيدات حشريه منتهية الصلاحية.

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وتم تحرير محضر ضد صاحب محل لكماليات السيارات لبيع منتجات مجهولة المصدر وتحرير محضر ضد صاحب مخزن ادوات كهربائية لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على  80 لوحة كهربائية 8 خط وتحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت لحيازته وعرض سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد ٣٥ علبة حلاوة  وزن ٥٠٠ جم مجهول المصدر وتحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت وتم التحفظ على ٣ كجم لانشون مجهول المصدر وتحرير محضر ضد صاحب مصنع لتصنيع الأعلاف وتم التحفظ على عدد ٦٠ شيكارة صدف وزن ٥٠ كجم بإجمالي ۳۰۰۰ كجم مجهول المصدر.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب ثلاجة لحوم وأسماك مجمده  وذلك لبيعه وعرض منتجات مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد ٢٥ صندوق رنجه وتحرير محضر ضد صاحب محل لبيع المواد الغذائية لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 15 كرتونة زيت ذرة  وتحرير محضر ضد صاحب مخزن لبيع الاعلاف لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 50 شيكارة علف حيواني وتحرير محضر ضد صاحب محل للمواد الغذائية لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 25 كرتونة مياه.

حماية المستهلك التموين الشرقية الطب البيطري التفتيش الصيدلي محافظ الشرقية مجهول المصدر

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