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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار النفط في ظل مخاوف ارتفاع أسعار الفائدة بأمريكا

صدى البلد

تراجعت أسعار النفط اليوم، في ظل مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة واحتمالات شح الإمدادات.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس" انخفض خام برنت بمقدار 48 سنتا، ليصل سعره إلى 81.18 دولارًا للبرميل، بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 48 سنتا ليسجل 77.39 دولارًا للبرميل.

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و تراجعت أسعار الذهب اليوم للجلسة الثانية على التوالي حيث ينتظر المستثمرون إستراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” نزل سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المئة، ليصل سعره إلى 1980.89 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0613 بتوقيت جرينتش، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1990.20 دولارًا.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة، ليصل سعرها 24.95 دولارًا للأوقية، في حين هبط البلاتين بنسبة 2.1 في المئة، مسجلاً 1100.45 دولار، بينما تراجع سعر البلاديوم بنسبة 1.1 في المئة، ليصل إلى 1583.94دولارًا.

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