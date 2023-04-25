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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان هدي شعراوي بوسط البلد يشكون من احتلال المقاهي الشارع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسل القارئ أحمد فؤاد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من احتلال المقاهي للأرصفه بمنطقة سكنه .

وقال في استغاثة نعاني نحن سكان شارع هدي شعراوي بوسط البلد من احتلال اصحاب المقاهي أرصفة الشارع وعدم استطاعتنا انتظار سياراتنا أمام منازلنا مما يتسبب في الازعاج ليلا ويعرض بناتنا للتحرش اللفظي من المترددين علي المقهي .

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة ولعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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