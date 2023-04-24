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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في إطار دور مصر الريادي.. الطلاب الوافدون يشيدون بالجولة الترفيهية بالإسكندرية

الطلاب الوافدون في
الطلاب الوافدون في زيارة لمكتبة الإسكندرية

نظمت إدارة المعسكر اليوم الاثنين، جولة ترفيهية للفوج الثامن عشر والذي يستضيف (٤٢) طالبًا وطالبة من الطلاب الوافدين والوافدات الدارسين بالأزهر الشريف المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وأوائل مسابقة المواهب الأولى للطلاب الوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك على هامش فعاليات الفوج الثامن عشر لمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية

وخلال الجولة، زار الطلاب مكتبة الإسكندرية، وقلعة قايتباي، ومسجد المرسي أبو العباس، وبعض المعالم الحضارية والأثرية بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وفي ختام فعاليات الجولة عقدت إدارة معسكر أبو بكر الصديق مسابقة تثقيفية بين الطلاب الوافدين.

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وقد أعرب الطلبة والطالبات عن سعادتهم بهذا النوع من المسابقات الثقافية والتي تسهم في نشر الوعي الثقافي، ورفع مستوى الفكر، وتنمية روح المنافسة والإبداع والابتكار، وتحريك العقل للمطالعة، والبحث عن المعلومات في مصادرها المختلفة، إضافة إلى ما تضفيه من جو يسوده المرح والتنافس.
كما أبدوا انبهارهم بالتاريخ العريق لمحافظة الإسكندرية وكنوزها الثقافية، مؤكدين أن هذه الجولات تسهم بقوة في بناء الوعي الثقافي والمعرفي بتاريخ مصر العريق، فمصر مهد الحضارات وحاضرها مشرق.
وفي ختام الزيارة عبر الطلاب عن خالص شكرهم لوزارة الأوقاف على هذه الجولات والزيارات المتميزة والتي استطاعوا من خلالها رؤية ما تتمتع به مصر من ميزات تاريخية عريقة وحاضر مشرق بالأمل، سائلين الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء وسائر بلاد العالمين.

يأتي هذا في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها.

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