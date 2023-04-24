حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف إزالة الاشغالات والتعديات خلال أيام عيد الفطر المبارك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل علي عدم عودتها مرة أخرى.

وتنفيذا لذلك ، شن حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات استهدفت شوارع: طيبة، تانيس، إسماعيل الفنجري، بورسعيد ،طريق الجيش ،الغرفة التجارية ،كليه الطب ،السلطان حسين ،صفية زغلول ، سعد زغلول ،على عباس الحلوانى ،شجرة الدر ،محسن، اليعقوبى، مسجد الحضري، المحكمة، ايزيس، زين العابدين، الرصافة، محرم بك، الحدينى، المحور ،قنال السويس ، طريق الحرية، طريق 26 يوليو ، منشا ، المنزلاوى، بوالينو ،الاسكندراني، بدوى ،طنطاوى جوهر، عرفان ،سوق الشاشى، سوق السيدة فاطمة، محمد عباس المهدى ،عرفات ، بدر، اليعقوبى ، إسماعيل مهنا، الخديوي، سلامه حجازي، الميرغنى، كنج عثمان ، الخازن، بنى اميه ،كافور، والطريق السريع والمطار وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 340 حالة إشغال متنوع و90 حالة إشغال هالك.

ونفذ حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات شملت شوارع النبوي المهندس ، مصطفى كامل ، 30 أبو كمال ، ملك حفني بحري ، وطريق الكورنيش ، ميدان المنذرة وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 211 حالة إشغال متنوع

وقام حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شوارع اسماعيل صبري، طريق الكورنيش ، قصر رأس التين، ميدان عرابي ، التحرير ، شارع السيد محمد كريم وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 51 حالة إشغال متنوع

وواصل حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملاته لإزالة الاشغالات والتعديات إستهدفت شوارع مسجد سيدي بشر بحري ، طريق الجيش الكورنيش ، بن سلامة ، مسجد الجهيني دربالة ، محمد نجيب ، إسكندر إبراهيم ميامي ، البكباشي العيسوي ، قائد الاسراب ميامي ، ملك حفني بحري ، خليل حمادة سيدي بشر بحري وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 150 حالة إشغال متنوع.