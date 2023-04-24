قتلي واشتباكات بمدينة أربيل العراقية.. ماذا يحدث؟

لقي صبي عراقي حتفه، الاثنين، جراء اشتباك بين اثنين من المطلوبين وقوات الأمن في أربيل العراقية .



ووفق المعلومات الأولية، فإن "الطفل المتوفى يبلغ من العمر 8 سنوات، في الصف الثاني الابتدائي، وكان يشتري اللوازم من سوبر ماركت أثناء الاشتباك، ونقل جثمانه الى فحص الطب الشرعي في أربيل".



بينما قال مصدر أمني أن "الاشتباك وقع بين اثنين من تجار المخدرات المشتبه بهم وقوات الأمن".



وقال شاهد في مكان الحادث، "كان هناك الكثير من إطلاق النار وأعتقد أن أحد المشتبه بهم أصيب".