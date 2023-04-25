هند صبري برفقة ظافر عابدين وأحمد مالك وتارا عماد عبر إنستجرام

شاركت الفنانة هند صبري، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"

صور جديدة لها، عبر خاصيه استوري.

وظهرت هند صبري برفقه الفنان ظافر عابدين والفنان احمد مالك، والفنانه تارا عماد, وانس بوخش.





وكانت قد كشفت الفنانة هند صبري، عن تعرضها لموقف تنمر من خبيرة تجميل بسبب أسنانها خلال أول عمل فنيتشارك فيه.

وقالت هند صبري خلال لقائها في برنامج كلام نواعم، إنها تعرضت في أول فيلم شاركت فيه للتنمر، موضحة: في أولفيلم شاركت فيه عندما سمعت خبيرة التجميل بتتكلم مع مخرجة الفيلم وتقول إيه السنان دي هتطلع كده إزاي.

هند صبري

وتابعت هند صبري: عندما قالت هذه الجملة هي تحدثت أمامي لكنها ظنت أنني لم أسمعها، وبعد 10 سنوات من هذهالواقعة التقيت بها في فيلم آخر وكنت قد أصبحت مشهورة وأخبرتها أنني سمعتها.

وأضافت: شكرت خبيرة تجميل في نفس اللحظة لأنها جعلتني أنظر إلى المرآة وأفكر، فأنا لم اعتمد يوما على شكلي ولاأشعر إن الشكل هو ما يجعل ممثلة تنجح