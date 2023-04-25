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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القصة الكاملة لجريمة قتل حداد على يد مدمن مخدرات في المرج

نجل المجني عليه
نجل المجني عليه

شهدت منطقة المرج، جريمة قتل بشعة؛ عندما طعن مدمن مخدرات، حدادًا، أمام نجله، بعد فشله في سرقته.

وتلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالي، بالعثور على جثة جارهم- يعمل حدادا- بالشارع، محل سكنه، دائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، حيث تم العثور على جثة الحداد، وبها أثار طعن؛ نتيجة التعدي عليه بآلة حادة، كما تبين إصابة نجله- سائق توك توك- علي يد القاتل، الذي لاذ بالفرار عقب ارتكابه الجريمة.

وبسؤال نجل المجني عليه المصاب، أفاد بأن والده استغاث به في أثناء تعرضه لسرقة حافظة نقوده على يد شخص مشهور عنه إدمانه للمخدرات؛ فطعن والده ليسقط غارقا في دمائه، ثم أصاب نجله، وفقا لما تقدم.

وتمكن رجال المباحث من تحديد المتهم وضبطه، وأداة الجريمة، حيث اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أنه مدمن مخدرات.

وقرر القاتل، بأنه حاول سرقة حافظة نقود المجني عليه؛ لشراء مخدرات.

ونقلت الجثة إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، التي استعجلت تحريات المباحث حول الحادث، وسؤال شهود العيان على الحادث.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

سرقة جثة مخدرات قسم شرطة المرج القصة الكاملة مدمن مخدرات

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