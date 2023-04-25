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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد علوم عين شمس يكشف تفاصيل إنشاء مجمع للمعامل

طلاب جامعات
طلاب جامعات

كشف الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، عن أهم الإنشاءات التى تشهدها الكلية والتى تتمثل في مجمع المعامل الذى تعكف الكلية على الانتهاء منه.

وأشار عميد علوم عين شمس، إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل الأساسى والمبنى الخاص بمجمع المعامل وبدء أعمال التشطيبات، موضحا أنه متوقع أن يدخل الخدمة العام الدراسى المقبل وعلى أمل الانتهاء منه وافتتاحه قبل 31 يوليو المقبل.

وأضاف ، أن مجمع المعامل يضم معامل كبيرة منها  3 معامل لقسم الكيمياء ومعملين لقسم الكيمياء الحيوية وآخرين لقسم الميكروبيولوجى ومعملين لعلوم الحاسب بإجمالى 8 معامل .

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وكان المجلس الأعلى للجامعات، حدد موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات، بالتنسيق مع الجامعات، لافتا إلى أنّ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، سارت بصورة منتظمة وفق القواعد التي تم إقرارها، وانتهت الجامعات من إعلان نتائج الامتحانات.

ووفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023، فإنّ موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات، هو يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للجامعات 2023

كما حددت الخريطة الزمنية، مدة الترم الثاني 2023 للجامعات، حيث يبدأ في 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023، بالتنسيق مع الجامعات، حيث شدد المجلس الأعلى للجامعات على ضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة لبدء وانتهاء الفصل الدراسي ومواعيد الامتحانات.

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