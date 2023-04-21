عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق مسابقة جامعة عين شمس تبتكر لذوي الإعاقة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يعلن مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس عن إتاحة مسابقة عين شمس تبتكر لذوي الاعاقة .

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالتنسيق مع الدكتورة رنا الهلالي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، تحت إشراف الدكتور محمد البحيري مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، الدكتور  وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال.
 

وتأتي مشاركة الطلاب ذوي الاعاقة في إطار إيمان جامعة عين شمس بأن المواهب والابتكار تأتيان في جميع الظروف والتحديات، حيث تطلق جامعة عين شمس مسابقة "عين شمس تبتكر" للعام الرابع على التوالي لتشجيع الابتكار والإبداع ودعم ريادة الأعمال.

وتشمل المسابقة ثلاث مسارات:

1- الفكرة

2- الشركات الناشئة

3- الباحثين

وسيشمل مسار الفكرة معسكر تدريبي خاص لذوي الاعاقة الراغبين في المشاركة.

ويمكن المشاركة من أي شخص لديه الرغبة في الابداع والابتكار وحضور معسكر التدريب ليتمكن من الوصول الى فكرة مبتكرة تحل مشكلة حقيقية.

ويمكن للفائز  فرصة الفوز بجائزة مالية تقدر ب140.000 جنيه مصري.

 

txt

نائب رئيس جامعة عين شمس تتفقد مستشفى الدمرداش للأطفال.. صور

لمعرفة المزيد عن المسابقة وكيفية التقديم، يرجى مليء البيانات في الاستمارة التالية:

http://ihub.asu.edu.eg/asuinnovates-

مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس مركز الابتكار وريادة الأعمال جامعة عين شمس مسابقة عين شمس تبتكر مسابقة عين شمس تبتكر لذوي الاعاقة رئيس جامعة عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعذر رؤية هلال عيد الفطر من داخل مرصد حلوان

تصرّف مسيء .. طلب عاجل في السعودية بترحيل كريستيانو رونالدو

تحذير عاجل|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات الأولى من أول أيام العيد

عدد تكبيرات العيد وهل فرض أم سنة.. اعرف كيفية صلاة عيد الفطر وسننه

تعليق مثير من أحمد موسى على عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

بيان عاجل من البرهان بشأن تطورات الأوضاع في السودان

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة.. وتحذر المسافرين في العيد

تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة .. صيغتها وموعد صلاة عيد الفطر 2023

ترشيحاتنا

السيسي يصافح أبناء الشهداء أثناء صلاة العيد

بحضور الرئيس السيسي| خطيب عيد الفطر: اجعلوا الخير لكل من آمن وأنكر

نلبس إيه أول أيام العيد؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتحذر من هذا الأمر اليوم

الرئيس السيسي يصطحب أبناء الشهداء عقب انتهاء صلاة عيد الفطر.. فيديو

السعودية .. ضيوف الرحمن يؤدون صلاة عيد الفطر | شاهد

الرئيس السيسي يغادر مسجد المشير طنطاوي بعد أداء صلاة عيد الفطر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتناول الكحك والبسكويت إذا كنت مصابا بهذه الأمراض.. فهل أنت منهم؟

احترس.. تناول هذا المشروب يصيبك بسرطان الأمعاء بنسبة 7%

بسبب "ميسي".. هل يتم ترحيل "رونالدو" من السعودية بعد الحركة المشينة؟

ما الفرق بين الشاي الأخضر والأحمر ؟ .. فوائد مذهلة

فيديو

قطع الإنترنت والكهرباء.. العالم في انتظار بركان شمسي خلال ساعات

تحذير عاجل بسبب طقس أول يوم العيد | تفاصيل

عزل مرتضى منصور والدعوة لانتخاب رئيس جديد للزمالك

رسميا.. غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ