انطلاق مسابقة جامعة عين شمس تبتكر لذوي الإعاقة

يعلن مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس عن إتاحة مسابقة عين شمس تبتكر لذوي الاعاقة .

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالتنسيق مع الدكتورة رنا الهلالي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، تحت إشراف الدكتور محمد البحيري مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، الدكتور وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال.



وتأتي مشاركة الطلاب ذوي الاعاقة في إطار إيمان جامعة عين شمس بأن المواهب والابتكار تأتيان في جميع الظروف والتحديات، حيث تطلق جامعة عين شمس مسابقة "عين شمس تبتكر" للعام الرابع على التوالي لتشجيع الابتكار والإبداع ودعم ريادة الأعمال.

وتشمل المسابقة ثلاث مسارات:

1- الفكرة

2- الشركات الناشئة

3- الباحثين

وسيشمل مسار الفكرة معسكر تدريبي خاص لذوي الاعاقة الراغبين في المشاركة.

ويمكن المشاركة من أي شخص لديه الرغبة في الابداع والابتكار وحضور معسكر التدريب ليتمكن من الوصول الى فكرة مبتكرة تحل مشكلة حقيقية.

ويمكن للفائز فرصة الفوز بجائزة مالية تقدر ب140.000 جنيه مصري.





لمعرفة المزيد عن المسابقة وكيفية التقديم، يرجى مليء البيانات في الاستمارة التالية:

http://ihub.asu.edu.eg/asuinnovates-