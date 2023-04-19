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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس تهدى أطفال مستشفى الدمرداش كعك العيد

أسرة طلاب من أجل
أسرة طلاب من أجل مصر

وسط أجواء مبهجة نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس زيارة لمستشفي الأطفال بالدمرداش وقامت باهداءهم كعك العيد احتفالا بعيد الفطر المبارك .

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  إشراف الدكتور حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، الدكتور عبد المنعم زكى رائد الأسرة بكلية الاداب ، وطارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب.

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أسرة طلاب من أجل مصر
أسرة طلاب من أجل مصر

وكان قد شهد الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة  ختام فعاليات الدورة الرمضانية الثانية للجامعة والتي اقيمت تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب و أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس.

وذلك بحضور الدكتور احمد منيب الصباغ وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور احمد ديهوم وكيل كلية الحقوق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد اسرة طلاب من أجل مصر بكلية الحقوق ،  إبراهيم سعيد حمزة مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،الدكتور ممدوح عبد العليم مدير البرامج الدراسية لمرحلة البكالوريوس ورائد اسرة من اجل مصر بكليه التجارة، الدكتور محمد سعيد رائد الأسرة بكلية الزراعة، الدكتور يحيي محمد رائد الأسرة بكلية التربية النوعية، الدكتور سامح عوض الله الاستاذ بقسم الاعلام بكلية الطفولة.

أسرة طلاب من أجل مصر جامعة عين شمس مستشفي الأطفال الدمرداش كعك العيد الدكتور محمود المتيني Jobs Education

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