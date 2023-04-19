آداب عين شمس تنهي امتحانات الميدتيرم الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني بمعامل الجامعة





بدأت كلية الآداب جامعة عين شمس أعمال امتحانات " الميدتيرم " للفصل الدراسي الثاني بالنظام الإلكتروني الجديد" كوركت "والتى تستمر حتى اليوم ١٩ من الشهر الجارى .

تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور حنان كامل عميدة كلية الآداب، وبالتعاون مع إدارة تطوير التعليم بالجامعة برئاسة ا.د منى عبد العال الزاهرى.

وقالت الدكتور حنان كامل عميدة الكلية إنه تم البدء في تطبيق هذا النظام في التيرم الأول من هذا العام الجامعي بعدما تم التأكد من نجاحه، حيث تم تطبيقه أولا على البرامج المميزة بالكلية، والأقسام ذات الأعداد المنخفضة مثل: قسم الدراما والنقد المسرحي والمكتبات .

وأشارت إلى أن الامتحانات تتم في معامل الجامعة بكلية الألسن ، بالإضافة إلى معامل كلية الآداب الثلاثة المزودة ب ٦٠ جهاز كمبيوتر وخدمة الإنترنت، مؤكدة أن النظام الجديد يتميز بسهولة الاستخدام بالنسبة للطلاب ، كذلك أكد أساتذة المواد على سهولة استخدام واجهة البرنامج الخاصة بوضع الأسئلة والامتحانات

كما أوضحت عميدة الكلية أنه أدى الامتحانات يوم الاثنين الموافق ١٠ ابريل حوالي ٧٥٠ طالب وطالبة من برنامج الجغرافيا ونظم المعلومات على فترتين من الساعة ١٢ ظهرا ولمدة ٤٥ دقيقة، ومن الواحدة ظهرا وحتى الثانية إلا ربع ظهرا، ويتم تطبيق النظام الجديد تدريجيا حتى يتم الانتهاء من تدريب أعضاء هيئة التدريس بالكلية وكذلك الطلاب على استخدامه ، لافتة إلى أن فريق عمل الوحدة المركزية للقياس والتقويم التي تديرها ا.د. انسام سيف قام بإعداد وتنفيذ برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس بالكلية علي إنشاء النظام بالتعاون مع شركة كوريكت .

كما يقوم فريق وحدة القياس والتقويم بالكلية بتقديم الدعم الفني لهم خلال الامتحانات تحت إشراف ومتابعة من مركز الاختبارات الالكترونية التابع لادارة تطوير التعليم والذي يديره د. مجدي شعبان.

واضافت أنه تم كذلك نشر فيديوجراف توضيحى للطلاب حول طريقة استخدام البرنامج قبل دخول الامتحان عبر طرق التواصل المختلفة بالطلاب.

وأوضحت أ.د حنان كامل أن نظام " كوركت "هو نظام تقويم ذكي يسمح بإنشاء اختبارات متوازنة تقيس المهارات المستهدفة من المقررات الدراسية، ويتم إرسالها للطلاب من خلال أجهزة الكمبيوتر بمعامل الجامعة ، كما يقوم النظام بتصحيح الاختبارات آليًا

ويمكن من استخراج كافة التقارير اللازمة لقياس درجة الصعوبة والتمييز ومدي عدالة الاختبار بالاضافة الي قياس جودة الاسئلة بهدف التحسين المستمر ، كل هذا في بضع خطوات وعلى الفور ، حيث يتعرف الطالب على نتيجته فور انتهائه من الإجابة على الأسئلة، كما يمكنه التعرف على الإجابة الصحيحة إذا كانت إجابته خطأ.

وقد تم تدريب أعضاء هيئة التدريس بالكلية على إنشاء الأسئلة وتحميلها على النظام و تصميم الاختبارات باستخدام بنك الأسئلة المنبثق عن النظام.

كذلك تم إنشاء بنوك أسئلة إلكترونية لكافة المقررات بكل البرامج تقريبا.

وأوضحت " كامل " أن النظام الجديد سيمكن أعضاء هيئة التدريس من إعداد أكثر من نموذج للامتحان ، من خلال خلط الأسئلة والاختيارات؛ بهدف الحد من ظاهرة الغش أو توقع الأسئلة.

وقدمت أ.د حنان كامل الشكر لكل من أ.د معوض بدوى رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافية و مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية، والدكتور أحمد صلاح منسق البرامج المميزة، والدكتور السيد عبد الله مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية ، والمسؤلين بمعامل الجامعة ، على المجهود البارز لنجاح التجربة .