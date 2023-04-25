التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي بحقوق عين شمس

تنظم كلية الحقوق جامعة عين شمس مؤتمرها السنوي بعنوان "التحديات والأفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي بغية تسليط الضوء على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وبيان دور القواعد القانونية . الدولية والداخلية والأجهزة الرقابية في تنظيم مجالاتها المختلفة..



تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد صافي عميد الكلية ورئيس المؤتمر، الدكتور ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمرخلال الفترة من 4 - 5 نوفمبر 2023.

واوضح الدكتور محمد صافي عميد الكلية إن المؤتمر ياتي انطلاقا من رؤية كلية الحقوق جامعة عين شمس، بوصفها مؤسسة تعليمية وبحثية وخدمية للتعريف إقليميا بتميزها النوعي في التعليم والبحث العلمي، وبكونها الخيار المفضل لطلاب العلم والباحثين ومحفزًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة؛ في ضوء سعى الدولة نحو الجمهورية الجديدة، وفي ضوء رسالة جامعة عين شمس التي تسعى إلى الإسهام الإيجابي في تحقيق احتياجات المجتمع وتطلعاته، حيث أضحت التكنولوجيا الرقمية جزءًا لا ينفصل عن حياتنا اليومية، سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو القانوني؛ حيث تكتسب تطبيقاتها المتنوعة طبيعة خاصة بكونها دعامة التطور المعرفي للاقتصاد الوطني،



واضاف إن الكلية تستهدف

تحقيق التميز في المشاركة المجتمعية، والتفاعل الإيجابي مع البيئة المحيطة من خلال المبادرة عن طريق المساهمة الفاعلة في تطوير المجتمع باستشعار احتياجاته وتطلعاته، وبناء وتعزيز دور جامعة عين شمس كبيت للخبرة يلبي الاحتياجات الوطنية، فضلًا عن تعزيز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية. وكعهدها دائما، وانطلاقًا من دورها الفاعل في خدمة المجتمع وقضاياه.