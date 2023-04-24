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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بشأن خطط البحوث.. حقوق عين شمس تعلن تعليمات مهمة

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

 

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عن تعليمات هامة لطلاب دبلومات الدراسات العليا بشأن الطلاب الذين لم يقدموا خطط بحوثهم أو لم يسلموها خلال المدد التى حددتها إدارة الكلية، والتي كان آخرها يوم الأحد السادس عشر من أبريل ٢٠٢٣م بالنسبة فقط لتسليم البحوث.

ونظرا لأن تقديم البحث والنجاح فيه يعد شرطا أساسيا للنجاح فى الدبلوم، الأمر الذى يعنى أن من لم يقدم البحث خلال المدد المحددة لن يجتاز الدبلوم فى دور مايو ، فإنه تقرر ما يلى حفاظا على حق هؤلاء الطلاب فى دخول دور أكتوبر :

أولا: فتح باب اعتماد خطط البحوث للطلاب الراغبين فى أداء الامتحانات دور أكتوبر خلال الفترة من الأحد ١٤ مايو  وحتى يوم الخميس  ١٥ يونيو لعام ٢٠٢٣م.

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ثانيا: الالتزام بتقديم البحوث كاملة ومعتمدة من المشرف، ومؤشر عليها بعبارة " تحال إلى لجنة بحوث الدبلومات" خلال الفترة من الأحد ٣ سبتمبر وحتى الخميس ٢١ سبتمبر لعام ٢٠٢٣م.

ثالثا: يجب على الطلاب الالتزام الكامل بالمواعيد الجديدة المحددة، علما بأن جميع الطلاب المقيدين بالدبلومات سبق وأن وقعوا إقرارا بعلمهم بمواعيد إعداد خطط البحوث وتسليمها بالنسبة لدور مايو، وكذا باستلامهم صورة من خطة الكلية لإعداد بحوث الدبلومات.

والجدير بالذكر أجرت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  جولة بمستشفى الدمرداش للأطفال، يرافقها الدكتور جيهان رجب، مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة دينا فاروق أبو زيد، مدير المركز الإعلامي ووكيلة كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء الجهاز الإداري بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت إشراف سهيل حمزة، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث كان فى استقبالهم الدكتورة ياسمين جمال، مدير مستشفى الأطفال بالدمرداش.

وذلك في إطار سعي إدارة الجامعة الدائم إلى مد جسور التواصل الاجتماعي مع جميع فئات المجتمع، حيث قامت الدكتورة غادة فاروق والمرافقون لها بزيارة أجنحة الغسيل الكلوي وأمراض الدم والأورام.

وفى لفتة إنسانية، تم تقديم الهدايا ولعب الأطفال وملابس العيد لعدد من الأطفال نزلاء المستشفى، وتبادل أطراف الحديث الرقيق مع ذويهم.

كلية الحقوق جامعة عين شمس جامعة عين شمس كلية الحقوق دبلومات الدراسات العليا الدراسات العليا

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