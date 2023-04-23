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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدير إدارة الوافدين بعين شمس: نقدم برامج حديثة ليس لها مثيل

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قالت الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بجامعة عين شمس أن ابجامعة  بها ٧٨ جنسية مختلفة، منهم ٤الاف وافدا يدرسون فى كلية الطب و١٥٠٠فى طب الأسنان، إضافة إلى ألف وافد فى التجارة والحقوق بجانب كليات الألسن والأخرى.

 وحددت ملامح خطة الاهتمام بها، على أكثر من محور هي التدويل والاهتمام بالتصنيف العالمي للجامعة لأنه من محاور الجذب لهؤلاء الطلاب والمصريين أيضاً وزيادة أعداد الطلاب الوافدين، فضلاً عن المحور الذي يتمثل في الخدمات التعليمية وتسهيل إجراءات الالتحاق بالجامعة فالتوجه حالياً إلى ميكنة هذه الإجراءات لذلك الجامعة تهتم بهذا الملف من خلال عمل مذكرات تفاهم مع الجامعات الأخرى لاستقبال هؤلاء الطلاب،بالإضافة ان تم الانتهاء من  إنشاء مقر للإدارة لتقديم الخدمات والتسجيل على الطلاب الوافدين فى انتهاء اجراءاتهم من خلال الإدارة.

وأضافت الأحمدي، أن جامعة عين شمس توفر فرصة التدريب الصيفي للطلاب الوافدين في مستشفيات الجامعة، ومن حيث الكليات الأكثر إقبالاً للطلاب الوافدين كلية الطب ثم التجارة والحقوق وطب الأسنان، موضحة ان  كلية التجارة بها عدد كبير من طلاب الدراسات العليا للدراسات المهنية.

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وأوضحت الدكتورة شرويت أن الجامعة تقدم برامجا حديثة ليس لها مثيل تعتمد على نظام الساعات المعتمدة للطلاب الوافدين مؤكدة أن تاريخ الجامعة العريق وتقديم الخدمات التعليمية، بالإضافة إلى وجود منصة تعليمية تساعد على استقطاب الوافدين من جميع دول العالم للدراسة فى مصر بجامعة عين شمس.

وأشارت إلى أن هناك برامج متنوعة للطلاب الوافدين تم افتتاحها العام الماضى فى كلية الألسن في ترجمة وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها .

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