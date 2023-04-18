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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبراء التعليم يضعون روشتة المذاكرة لطلاب الثانوية العامة 2023 والجامعات خلال إجازة العيد.. وضع جدول للمذاكرة وعدم الإفراط في تناول المنبهات

طلاب جامعات
طلاب جامعات

خبراء تعليم :

جدول مذاكرة في ايام العيد لطلاب الثانوية العامة 2023 والجامعات

أحذر الافراط في تناول القهوة اثناء المذاكرة

اليوم بيفرق مع طلاب الثانوية العامة ذاكروا في أيام العيد

 

ايام تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان، وبينما يشغل أذهان طلاب الجامعات والثانوية العامة كيفية قضاء  أيام عيد الفطر المبارك ،وذلك مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الثاني وامتحانات نهاية العام لطلاب الثانوية العامة .

 

قالت الدكتورة امل شمس أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إنه لا يجب الانتباه إلى كثرة الاحتفالات المنتشرة في أيام العيد المبارك خاصة طلاب الثانوية العامة ،قائلة “ اليوم بيفرق مع طلاب الثانوية العامة”

 

وأكدت الدكتورة أمل شمس خلال تصريحاتها لـ صدي البلد ، علي تنظيم الوقت وتغير شكل الجدول المعتاد وبتقسيمة جديدة مع حلول ايام عيد الفطر المبارك لافتة ، أن أفضل أوقات للمذاكرة هي أن في الصباح الباكر .

 

وأكدت استاذ علم الاجتماع أهم دور في نجاح الأبناء هم الآباء وخاصة الأم يجب متابعتها لأبنائها باستمرار والتحفيز والتشجيع سوف يعطي لهم طاقة إيجابية تجعل الحالة المزاجية مرتفعة وتساعدهم على المذاكرة.

وأردفت أن أحد أهم قواعد التحصيل الدراسي الفعال، هي "تحديد هدف لكل طالب- ومذاكرة المحتوى العلمي المقرر على الطالب أولا بأول، وعند انتهاء كل درس- والتعرض للمحتوى مرة أخرى ومراجعته"؛ ليتحقق الهدف الأساسي، وهو التعلم، ونجاح العملية التعليمية.

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وأوضحت "شمس "، أهمية أن يتم تقسيم المقررات والمحتويات التي يجب على الطالب مذاكرتها إلى أقسام متساوية، والتعرض لكل منها، وفهمها، ومذاكرتها بنسب متساوية، فلا يركز الطالب على محتوى دراسي دون الآخر، وذلك يجعله متفوقا وناجحا في أغلب المقررات الدراسية الخاصة به.

 

فيما قالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس ، أنه يمكن للطلاب سواء بالمرحلة الثانوية العامة أو المرحلة الجامعية أن يستعدوا الآن لإعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني .

وأضافت الدكتورة سامية خضر خلال تصريحاتها لـ صدي البلد،  أن طلاب الجامعات أكثر وعيا عن طلاب الثانوية العامة أثناء فترة الامتحانات لذلك يجب على طلاب الثانوية العامة الالتزام بالجدول طوال الفترة المتبقية من الدراسة ومعرفة أن الثانوية العامة هي فرصة عظيمة لتحقيق الهدف .

 

وأكدت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس ، على مراجعة المنهج باستمرار دون التطرق الي اي اخبار سلبية ومتابعة كافة التعليمات بالمدارس مشددة على الحضور بالمدارس   .

وأشارت الدكتورة سامية خضر ، إلي إن دور الاسرة في الوقت الحالي هو الأهم لتأهيل الطالب نفسيا دون الضغط عليه وتوفير أجواء مناسبة للمذاكرة داخل المنزل مؤكدا علي ضرورة تحفيز الطلاب بشكل كبيرة خلال الفترة الحالية والبعد عن السلبيات بشكل قاطع قبل امتحانات الثانوية العامة .

 

وأكدت سامية خضر  انه يجب علي الطالب تنظيم وقت النوم والمذاكرة دون النظر الي أي معوقات توجد من حوله .

 

وتابعت خضر ،  أنه مازال يوجد وقتا كافيا لطلاب الثانوية العامة لمراجعة المناهج مرة ثانية وثالثة أيضا مؤكدا على بدء مذاكرة السهل ثم الصعب .

 

ومن جابنه قال الدكتور " خالد أبو شنب " أستاذ المناعة بجامعة عين شمس،  أنه مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات وامتحانات نهاية العام لطلاب الثانوية العامة يلجأ الكثير من الطلاب إلى شرب المنبهات خاصة شرب القهوة.

 

وأوضح أبو شنب ، أن الإفراط في  المنبهات له أضرار كثير على الصحة ولكن في الأوقات الطبيعية قد يقوم الطالب بتناول فنجان قهوة في اليوم، وربما في الأسبوع، ولكن تناول أكثر من 3 أكواب قهوة في اليوم، وشرب الشاي بإستمرار، خلال فترة الإمتحانات، أمر غير طبيعي ويؤدي إلى الكثير من الأضرار.

وأكد الدكتور خالد، أنه عند تناول كميات كبيرة من الكافيين، يعرض الطالب الي سرعة ضربات القلب، مشيرا إلي الكفايين يساعد علي السهر لفترات طويلة، ولكن بعد إنتهاء الإمتحان او المذاكرة  لن يتمكن الطلاب من النوم، بالرغم من أنهم بحاجة إلى الراحة، إلا أن الكافيين سيجعلهم يصابون بالأرق، ولن يتمكنوا من النوم لأيام متتالية.

وأوضح ان  القهوة قد تساعد على الإنتباه على المعلومات التي يتم دراستها، مما يجعل الشخص أكثر تركيزًا للحصول على نتيجة أفضل ولكن لم ننصح  بالافراط بشرب المنبهات .

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