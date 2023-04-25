بعد حوريا.. كاف يهدد باستبعاد نادٍ جديد من دوري السوبر الإفريقي

أكد تقرير صحفي، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” هدد نادي سيمبا التنزاني باستبعاده من المشاركة من النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وذكر موقع ""winwin" القطري، أن الكاف وجع إنذارا رسميا إلى نادي سيمبا التنزاني، عقب لقاء الوداد المغربي السبت الماضي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بالاستبعاد من المشاركة في دوري السوبر الإفريقي، بسبب سوء أرضية ملعب “ بنجامين ماكابا”.

وأضاف الموقع، أن الشركة الإيطالية المكلفة بتنظيم بطولة دوري السوبر الإفريقي، عبروا عن قلقهم بسبب سوء أرضية ملعب سيمبا التنزاني ، خاصةً أن جودة أرضيات الملاعب تعد شرطا أساسيا في الأندية التي اختيرت للمشاركة في النسخة الأولى من البطولة.

وأشار الموقع إلى أن الشركة الإيطالية اجتمعت بمسؤولي سيمبا التنزاني وطالبت بالإسراع في إصلاح أرضية ملعبه وتجهيزه قبل انطلاق بطولة دوري السوبر الإفريقي وهددت باستبعاده حال عدم تدارك الوضع، واستبداله بفريق آخر.

كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا أن الكاف استبعد حوريا الغيني “مؤقتا” لحين اتخاذ قرارا نهائيا بشأن مصيره من المشاركة في بطولة دوري السوبر الإفريقي، وذلك بسبب عدم تحقيق ملعب الفريق للشروط المحددة لاستضافة مباريات المسابقة.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن الكاف اختار في وقت سابق 8 فرق للمشاركة في بطولة دوري السوبر الأفريقي، وهي: “الأهلي المصري - الترجي التونسي - الوداد المغربي - صن داونز الجنوب إفريقي - بترو أتلتيكو الأنجولي- حوريا الغيني - سيمبا التنزاني - مازيمبي الكونغولي".