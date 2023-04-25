نجم الأهلي يحصد جائزة الأفضل في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

حصد محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة أفضل لاعب في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ونافس محمد عبد المنعم ثنائي صن داونز بيتر شالوليل وتيبوهو موكوينا، في استفتاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لا ختيار أفضل لاعب في الدور ذهاب الدور ربع النهائي.

وحصد محمد عبد المنعم على 79.7 % من أصوات الجماهير، وحل بيتر شالوليل ثانيا بنسة 18.7 %، وموكوينا ثالثا بـ 1.6 %.

وكان الأهلي فاز على الرجاء المغربي بهدفين دون رد، بهدفين دون رد، السبت الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أحرزهما محمد عبد المنهم وبيرسي تاو.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء المغربي، السبت المقبل، على ملعب محمد الخامس، في إياب الدور ربع النهائي.