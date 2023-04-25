عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اجتماع مجلس المحامين والنقباء الفرعيين لمناقشة ملف الفاتورة الإلكترونية.. الجمعة

صدى البلد

 تعقد النقابة العامة للمحامين برئاسة  عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعا مساء الجمعة  الموافق 28 أبريل الجاري، مع مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية، لبحث ملف الفاتورة الإلكترونية وإجراءات النقابة فيه.
 

ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع، الإجراءات التي قامت وتقوم بها النقابة العامة في شأن تسجيل المحامين في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك نتائج أعمال اللجنة التي تم تشكيلها للتفاوض مع وزارة المالية بشأن التسجيل.


وسبق أن أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا، بأن اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب المصرية، ونقابة المحامين، انتهت فيما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية، إلى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية

واشتمل البيان على أربعة بنود كالآتي:
أولاً :ـ أن المحامين غير ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية إلاًّ إذا كان المحامي يتعامل مع كيانات ملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، بمعنى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، ما عدا الذين يتعاملون مع الكيانات الملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، مثل الشركات.

ثانيًا :ـ أما بالنسبة لمسمى أنشطة قانونية، فقد تم الاتفاق على إلغاء لفظ أنشطة قانونية من البطاقة الضريبية، وعودة العمل بلفظ (محامي حر( .
ثالثًا :ـ إن اللجنة مستمرة في أداء عملها وتسعى جاهدة من أجل الوصول إلى سداد الضرائب المستحقة على المحامين بقيم مقطوعة نهائية لا تقبل إعادة الفحص مرة أخرى.

رابعًا :ـ إن الإعلان عن كافة التفصيلات المتعلقة بالفاتورة سوف يتم الإعلان عنها من اللجنة عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة مع وزير المالية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يحسم الجدل حول مصير رئيس نادي الزمالك الجديد

أقسم بالله مش بنتي.. موظف أمام محكمة الأسرة: مراتي ولدت وأنا مبخلفش

تعديل اضطراري.. ما الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء المغربي؟

الزمالك يفسخ عقد نجم الفريق قبل نهاية الموسم .. تفاصيل

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب المدارس

اليوم.. انتهاء غلق المحال 2 صباحا.. وبدء المواعيد الصيفية غدا

بعد حوريا.. كاف يهدد باستبعاد نادٍ جديد من دوري السوبر الإفريقي

لـ موظفي الحكومة.. خفض ساعات العمل في هذه الحالات| تفاصيل

ترشيحاتنا

هيفاء وهبي بفستان يتجاوز 100 ألف جنيه في عيد الفطر

فتح باب التظلمات للمتقدمين لـ سكن لكل المصريين 3 ..غداً

وزارة الدفاع الروسية: محادثات رباعية لإعادة العلاقات التركية السورية

انخفاض جديد في سعر الدولار بالعراق

بيان عاجل من أنقرة بشأن خطوات تطبيع العلاقات التركية السورية

اجتماع مجلس المحامين والنقباء الفرعيين لمناقشة ملف الفاتورة الإلكترونية.. الجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أضعاف العادى .. سر ارتفاع سعر جمبري الفراولة

طريقة عمل محشي الكرنب بمذاق شهي

الشتاء مخلصش| تفاصيل انخفاض درجة الحرارة وفرص سقوط الأمطار بهذه المحافظات

من غير أضرار .. التوقيت المناسب لتناول الشاي الأخضر

فيديو

التفاصيل الكاملة للتحقيق مع 18 مشجعا أهلاويا بسبب الشغب ومقاومة السلطات

مش مضمونة.. تحذير من انتشار سبائك ذهبية بلدي غير مطابقة للمواصفات بالأسواق

بسبب متعهد حفلات.. هاني شاكر يتعرض للنصب في البحرين

ارتفاع الحرارة ورياح قوية .. تعرف على أبرز ملامح طقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ