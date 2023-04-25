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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن توجه نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي بشأن "الأونروا "

أرشيفية
أرشيفية

طالب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لتقديم الدعم المالي اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حتى تستمر في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين.


جاء ذلك خلال لقاء جمع الصفدي مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني، بحثا خلاله جهود توفير الدعم المالي اللازم لسد العجز المالي الذي تواجهه الوكالة لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.
وأكد الصفدي، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، على تمكين الوكالة مالياً وضمان قدرتها تنفيذ تكليفها الأممي ضرورة قصوى لتوفير العيش الكريم للاجئين، واستثمار في الأمن والاستقرار.


وشدد الصفدي على محورية الدور الذي تقوم به الوكالة في توفير التعليم والخدمات الصحية والمعونات الإغاثية للاجئين الفلسطينيين، وعلى ضرورة استمرار الوكالة بعملها وفق تكليفها الأممي إلى حين حل قضية اللاجئين وبما يضمن حقهم في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي إطار حل شامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين يعالج كل قضايا الوضع النهائي.

وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي تقديم الدعم المالي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني

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