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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جيرونا يهين ريال مدريد برباعية ويقرب برشلونة من الدوري الإسباني

جيرونا
جيرونا

حقق فريق جيرونا انتصارًا عريضًا ومفاجئًا على ضيفه ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

 

افتتح كاستيلانوس التسجيل لـ جيرونا في الدقيقة 12 بضربة رأسية رائعة من متابعة لكرة عرضية أُرسلت له من الجهة اليمنى.

 

وعاد كاستيلانوس ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 24 من هجمة مرتدة مستغلًا خطأ من إيدير ميليتاو.

 

وتمكن فينيسيوس جونيور من تسجيل هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 34 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها أسينيسيو من الجهة اليمنى.

 

كاستيلانوس فرض نفسه رجلًا للمباراة، واستطاع تسجيل ثالث الأهداف في الدقيقة 45.

 

كاستيلانوس وقع على السوبر هاتريك الخاص به بتسجيله رابع أهدافه وأهداف فريقه في الدقيقة 62.

وسجل لوكاس فاسكيز الهدف الثاني لـ ريال مدريد في الدقيقة 85ن والذي لم يكن كافيًا لتجنيب فريقه الهزيمة.

 

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد جيرونا لـ 41 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 65 نقطة، متأخرًا عن برشلونة بفارق 11 نقطة، ليقترب ذلك الأخير من تحقيق لقب الدوري الإسباني.

 

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - ناتوش فيرنانديز

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس.

وغاب عن ريال مدريد في مباراة اليوم، الفرنسي كريم بنزيما، البلجيكي تيبو كورتوا، النمساوي ديفيد ألابا، والفرنسي فيرلاند ميندي

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