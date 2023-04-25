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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغنيتان جديدتان وصعود بناتها.. مفاجآت شيرين في حفل دبي

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها قامت بعمل بروفات مكثفة مع فرقتها الموسيقية فى مصر قبل السفر إلى الإمارات، كما تقوم بعمل بروفات أخرى في حفل دبي بدءا من غد للاستعداد لقائمة الأغانيات التى تقدمها على المسرح.

وكشفت شيرين عبد الوهاب فى لقائها مع et بالعربي، أنها سوف تقدم خلال حفلها في دبي أغنيتين جديدتين بالإضافة إلى مفاجآة أخرى سوف تقدمها مع بناتها على المسرح والتى حرصت على اصطحابتهما معها إلى دبي.
 

وتابعت شيرين أنه بالرغم من الخلافات الإدارية مع شركة روتانا، إلا أنها سوف تقدم بعض الأغنيات التى لم تطرح حتى الآن، لإسعاد الجمهور.
 

وصول شيرين عبد الوهاب دبي

ووصلت صباح اليوم  شيرين عبد الوهاب إلى دبي استعدادا لإحياء حفل غنائى ضخم وسط الآلاف من جمهورها. 

ونشر موقع et بالعربي لقاء حصري مع الفنانة شيرين عبد الوهاب أعلنت من خلاله تحمسها لتقديم هذا الحفل، مؤكدة على تقديمها الكثير من المفاجآت خلال الحفل.

وأضافت شيرين عبد الوهاب خلال حلولها ضيفة على موقع et بالعربي: أخيرا عدت للحياة.. السمكة رجعت البحر واستنى الجديد.

وتابعت شيرين عبد الوهاب أنها تنتظر انتهاء حفلها فى دبي للإعلان عن حفل آخر مع نفس الشركة المنتجة لكنها فى دولة مختلفة وكبيرة وسوف تعلن عنها خلال أيام قليلة.

 

حسام حبيب وشيرين:

وكان حسام حبيب قد وجه رسالة إلى شيرين عبد الوهاب بعد انتشار أنباء عن وجود خلافات بينهما، وكتب خلال حسابه الشخصي إنستجرام: "بحبك يا شيرين اكتر من الدنيا ".


شيرين عبد الوهاب:


ونشر إيهاب صالح، مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب إيهاب صالح: "جمهور⁧‫ شيرين‬⁩ العظيم: ناس كتير جدا بتسألني وبتبعت على الخاص بخصوص حسابات شيرين علي السوشيال ميديا.. كل صفحات شيرين مش معاها ولا معايا من أول السنة، في خلال اليومين الجايين سيتم إصدار بيان لتوضيح الأسباب ورا ده، لوكان في إيدي كنت نزلت كل حاجة علي صفحتها، شكرا لدعمكم الدائم".

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