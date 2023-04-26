برلمانية: الدواء المصري يحظى بثقة عالمية ويحتاج زيادة الصادرات

قالت النائبة الدكتورة ايناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر تعد أقدم دولة في تصنيع وإنتاج الأدوية علي مستوى الشرق الأوسط، لافتة إلي أن الدواء المصري يتسم بجودة المادة الفعالة والسعر المنخفض مقارنة بمختلف الدول.

زيادة صادرات الأدوية

و نوهت “ عبد الحليم ” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، إلي أهمية الحاجة في زيادة انتاجية الأدوية والمستلزمات الطبية بالفترة الراهنة، من أجل زيادة صادرات الأدوية في ظل الجهود الواسعة التي تبذلها الدولة للنهوض بهذه الصناعة، والتي أبرزها إنشاء مدينة الدواء التي تعتبر جزء هام من خطة التطوير.

ولفتت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أن مصر بالفعل تنتج أكثر من 19 نوعا من الأدوية الخاصة بأمراض الأورام، مما يعد إنجازا كبير تم تحقيقه، لذا لابد من تحقيق مليارات الدولارات من خلال تعزيز صادرات الأدوية، معقبة “ الدواء المصري له سُمعة جيدة وموثوق به وبالفعل قمنا بانتاج أغلبية أنواع الأدوية”.

وعن إضافة خطوط جديدة لإنتاج بنج الأسنان، نوهت عضو مجلس النواب، إلي أنها خطوة جيدة تدعم تلبية الاستهلاك المحلي بل والتصدير أيضا في ظلب الطلب المتزايد عليه.

وتابعت النائبة : إجراءات جادة علي أرض الواقع لتوطين صناعة الدواء حيث شهدنا زيادة في أعداد مصانع الأدوية ، ذلك بخلاف إنشاء هيئة الدواء بعام 2018 والتي لها دور فعال في تنظيم سوق الأدوية والنهوض به.

واستعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام تقريراً يوضح أداء قطاع الصناعات الدوائية وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من بنود الخطة الطموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء ومتطلبات ممارسة التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء للوصول للمنافسة في الأسواق الخارجية، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة في سوق الدواء المحلي والخارجي تتناسب مع حجم الأصول و عراقة قطاع تصنيع الدواء في مصر.

وذلك في ظل التوجه العام للدولة نحو تحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا واهتمامها بصناعة الدواء والسعى لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية للوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، واستمراراً للمتابعة الدورية لأداء الشركات في جميع القطاعات التابعة للوزارة.

أضاف الدكتور محمود عصمت أن التواصل خلال الفترة الماضية مع شركاء قطاع خاص مصريين و شركات هندية رائدة فى مجال إنتاج تصنيع المواد الخام أسفر عن مشروع ضخم لتصنيع المواد الخام الدوائية، ويجرى حالياً التباحث حول نسب المشاركة و اتفاق المساهمين للبدء فى التنفيذ على أن تقوم شركتنا بتوفير الأرض والتي تصل مساحتها إلى 17 فدان، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية وأن يتولى المستثمر توفير التكنولوجيا اللازمة وضخ الاسثمارات التى تصل إلى 80 مليون دولار، ويستهدف المشروع تصنيع المواد الخام لسد احتياجات الصناعة المحلية والتصدير للخارج.

قال الدكتور محمود عصمت إن هناك تعاون مع شركة "إبدأ" بالتوافق مع بعض المستثمرين للدخول فى شراكة لتطوير شركة النصر للأدوية و تحديث خطوط الإنتاج الخاصه بصناعة المحاليل و فلاتر الغسيل الكلوى، مشيراً إلى موافقة هيئه الدواء الموحد على تصدير بنج الأسنان الأمر الذى تطلب شراء ماكينة جديدة لصناعة بنج الأسنان و تخصيص إنتاجها للتصدير فى ضوء وجود طلبات تصديرية للمنتج و كذلك تطبيق نظام GMP الخاص بتطوير صناعة الأدوية للوفاء بالاشتراطات والمعايير الدولية.