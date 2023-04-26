عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ظهورها الأخير .. صور وضعت شيرين في مأزق لهذا السبب|شاهد

شيرين
شيرين

تصدّرت  المطربة شيرين عبد الوهاب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد ظهورها الأخير بوزن زائد.


وتتميز المطربة شيرين عبد الوهاب، بإطلالتها الملفتة والمثيرة للجدل خلال وزنها المثالي أو بعد زيادة وزنها المبالغ فيه.


 وتعتمد المطربة شيرين عبد الوهاب، على المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلاً على كتافيها.

 

ووصلت صباح اليوم الفنانة شيرين عبدالوهاب إلى دبي استعدادًا لإحياء حفل غنائي ضخم وسط الآلاف من جمهورها. 

ونشر موقع et بالعربي لقاءً حصريًا مع الفنانة شيرين عبد الوهاب أعلنت من خلاله تحمسها لتقديم هذا الحفل، مؤكدة على تقديمها الكثير من المفاجآت خلال الحفل.

وأضافت شيرين عبد الوهاب خلال حلولها ضيفة على موقع et بالعربي، أنها أخيرًا عادت للحياة قائلة: السمكة رجعت البحر واستنى الجديد.

وتابعت شيرين عبد الوهاب أنها تنتظر انتهاء حفلها فى دبي للإعلان عن حفل آخر مع نفس الشركة المنتجة لكنها في دولة مختلفة وكبيرة وسوف تعلن عنها خلال أيام قليلة من الآن.

B7E93FD7-FBBF-4A9D-B377-B0D99E462266
B7E93FD7-FBBF-4A9D-B377-B0D99E462266
36F60324-5000-48F1-9771-5DE5B03BA006
36F60324-5000-48F1-9771-5DE5B03BA006
B3202DEA-1177-4A88-93C9-ED10D728A5A2
B3202DEA-1177-4A88-93C9-ED10D728A5A2
DF0F35F8-AF60-4ED6-808B-01FC7F9AF6B7
DF0F35F8-AF60-4ED6-808B-01FC7F9AF6B7
8957D7F5-2ABD-41D9-9F2A-9AFBDF68BDB2
8957D7F5-2ABD-41D9-9F2A-9AFBDF68BDB2
974F95C7-FAC0-438F-AB85-82596DCE28E7
974F95C7-FAC0-438F-AB85-82596DCE28E7
430DD7A8-9F24-48EB-802B-9BC9389FE28B
430DD7A8-9F24-48EB-802B-9BC9389FE28B
شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين المطربة شيرين عبد الوهاب المطربة شيرين ة شيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة مرتفعة ولمدة عامين فقط.. ماذا تعرف عن شهادة البنك الأهلي الجديدة؟

هيقلب فجأة| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة

جهز فلوسك غدا.. أعلى فائدة على شهادات الإدخار في جميع البنوك

تعديل اضطراري.. ما الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء المغربي؟

إلغاء القيم الاسرية.. دعوى للإفراج عن سلمى الشيمي وفتيات التيك توك

بقيمة 250 جنيها.. آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين

حقيقة طرد مرتضى منصور.. تعرف على تفاصيل ما يدور داخل نادي الزمالك

الاستئناف تنصف كهربا.. شوبير يكشف موقف لاعب الأهلي من المشاركة بالسوبر أمام الزمالك

موضوعات متعلقة

وداد حامل .. جلسة تصوير جديدة لـ جوري بكر | شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم الأسود؟

ماذا يحدث للبشرة عند وضع زيت المشمش عليها؟

عند سماع هذا الصوت بـ البطن.. مؤشر على إصابتك بسرطان القولون

خبير تغذية يكشف عن بذور تنسف الكرش

5 مؤشرات على إصابتك بالسكتة الدماغية.. انتبه

بفستان مثير.. طليقة الفيشاوى تتعرض للانتقادات بسبب هذه الصورة|شاهد

جلسة تصوير جريئة .. ريم مصطفى تثير الجدل بـ مكان التاتو الخاص بها

ترشيحاتنا

ظاهرة فلكية جديدة| القمر يقترن بالنجم العملاق بولوكس اليوم.. ويتجاوران طوال الليل

هل يجوز إقامة التراويح جماعة مع أسرتي بعد رمضان .. أزهري يجيب

سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 26-4-2023

ضمن ضوابط مبيعات السلاح| واشنطن تحظر مبيعات البنادق الهجومية

الداخلية مسئولة .. بيان عاجل لـ الجيش السوداني بشأن أزمة اقتحام السجون

قبل زيارتهما لمطعم في الزمالك .. أين كان توم هانكس وزوجته ريتا؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها الأخير .. صور وضعت شيرين في مأزق لهذا السبب|شاهد

وداد حامل .. جلسة تصوير جديدة لـ جوري بكر | شاهد

تتجاوز 2000 جنيه مصري|سعر صادم لحقيبة دنيا سمير غانم في مسلسل «جت سليمة»

سبب خطير وراء إطلاق القاتل الصامت على سرطان المبيض.. احذريه

فيديو

تعديل اضطراري.. الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء في كازابلانكا |شاهد

رحيل جماعي للنجوم وتحرك رسمي لتنفيذ عزل مرتضى منصور .. ماذا يحدث في الزمالك؟ "فيديوجراف"

قرارات عاجلة من التعليم حول الطلاب المصريين العائدين من السودان |شاهد

زي البني آدمين بالظبط.. الروبوت أليكس تكلفته ٨ ملايين دولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ