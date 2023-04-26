بعد ظهورها الأخير .. صور وضعت شيرين في مأزق لهذا السبب|شاهد

تصدّرت المطربة شيرين عبد الوهاب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد ظهورها الأخير بوزن زائد.



وتتميز المطربة شيرين عبد الوهاب، بإطلالتها الملفتة والمثيرة للجدل خلال وزنها المثالي أو بعد زيادة وزنها المبالغ فيه.



وتعتمد المطربة شيرين عبد الوهاب، على المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلاً على كتافيها.

ووصلت صباح اليوم الفنانة شيرين عبدالوهاب إلى دبي استعدادًا لإحياء حفل غنائي ضخم وسط الآلاف من جمهورها.



ونشر موقع et بالعربي لقاءً حصريًا مع الفنانة شيرين عبد الوهاب أعلنت من خلاله تحمسها لتقديم هذا الحفل، مؤكدة على تقديمها الكثير من المفاجآت خلال الحفل.



وأضافت شيرين عبد الوهاب خلال حلولها ضيفة على موقع et بالعربي، أنها أخيرًا عادت للحياة قائلة: السمكة رجعت البحر واستنى الجديد.



وتابعت شيرين عبد الوهاب أنها تنتظر انتهاء حفلها فى دبي للإعلان عن حفل آخر مع نفس الشركة المنتجة لكنها في دولة مختلفة وكبيرة وسوف تعلن عنها خلال أيام قليلة من الآن.

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