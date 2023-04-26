أفضل موبايلات.. اعرف الموعد الرسمي لمؤتمر سامسونج القادم

تشتهر سامسونج Samsung بعقد حدثين رئيسيين تحت اسم Galaxy Unpacked خلال عام واحد، حيث يتم استخدام الإصدار الأول ، الذي يُعقد عادةً في شهر فبراير ، للإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy S الرئيسية.

أما في النصف الثاني من العام ، تعقد الشركة حدث Galaxy Unpacked الآخر في شهر أغسطس. يستخدم هذا الحدث للإعلان عن الهواتف القابلة للطي الجديدة ، وأجهزة التابلت الجديدة ، والساعات الذكية الجديدة.

وفقًا لتقرير صادر عن iNews24 ، من المتوقع أن تطلق سامسونج حدث Galaxy Unpacked التالي في شهر يوليو ، بدلاً من أغسطس.

وفقًا للتقرير ، يمكن عقد حدث Galaxy Unpacked القادم من سامسونج في الأسبوع الأخير من شهر يوليو. عادة ما تقيم الشركة الكورية الجنوبية أحداث Galaxy Unpacked في برشلونة أو إسبانيا أو الولايات المتحدة.

ومع ذلك ، هذه المرة ، يقال إن شركة سامسونج تبذل كل الجهود لعقد حدث Galaxy Unpacked 2023 في بوسان ، كوريا الجنوبية.

والسبب وراء ذلك هو أن جميع أقسام الأعمال في سامسونج تعلن عن عرض البلاد لاستضافة World Expo 2023 على مستويات مختلفة. على سبيل المثال ، عرضت سامسونج فيديو ترويجي "Busan World Expo 2030" في مؤتمر MWC 2023 ، الذي عقد في برشلونة ، إسبانيا ، في فبراير. ومن ثم ، فإن الشركة تدرس مواقع مثل بوسان أو نيويورك.

من المرجح أن يشهد حدث Galaxy Unpacked 2023 القادم وصول العديد من المنتجات. ستكشف الشركة عن هاتفي Galaxy Z Fold 5 و Z Flip 5 في هذا الحدث. هذا العام ، سيواجه Galaxy Z Fold 5 منافسة من أمثال Google Pixel Fold و Tecno Phantom V Fold.

في نفس الحدث ، ستعلن الشركة أيضًا عن Galaxy Tab S9 و Tab S9 + و Tab S9 Ultra ، إلى جانب سلسلة Galaxy Watch 6.

وليس من الواضح ما هي الأجهزة الأخرى التي سيتم عرضها في هذا الحدث.