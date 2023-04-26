استعراض الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة الكبرى

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر الحالة المرورية في أهم شوارع وميادين القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن الكورنيش به كثافات مرورية متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه للمؤسسة به سيولة مرورية، وكوبري أكتوبر والمتجه للعباسية به كثافات متقطعة حتى غمرة، وللمتجهين حتى العباسية فهناك كثافات بسيطة ومتوسطة في ساعات الذروة الصباحية.

وتابع التقرير أن المتجهين من ميدان التحرير حتى مدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة ظهرت بعد الكثافات المتحركة بشارع عباس العقاد ونفق الطيران وميدان رابعة وصولا للدائري؛ مضيفا أن صلاح سالم به بعض الكثافات مرورية نسبية.

وكوبري الروضة به بعض الكثافات، ونفق الأزهر يتسم بانتظام الحركة المرورية، بالإضافة إلى أنه يتسم بالسيولة المرورية في الاتجاهين.

أما بالنسبة لمحافظة الجيزة فشارع الهرم به بعض الكثافات بسبب غلق الطريق في الاتجاهين وبعض الكثافات في شارع السودان حتى جامعة القاهرة، وصولا إلى ميدان النهضة وحتى بولاق وإمبابه؛ ومحور صفط به كثافات مرورية تزداد باتجاه جامعة القاهره بداية من محطة المريوطية وحتى الطالبية.

كما أن محور 26 يوليو به سيولة للقادمين من أكتوبر بعد افتتاح التوسعات الحديثة، أما بالنسبة للمتجهين إلى أكتوبر فيتسم الطريق بالسيولة المرورية بعد الانتهاء من التوسعات، وبالنسبه للمتجهين للدائري فالطريق مغلق وهناك طريق إجباري ناحية نفق حازم حسن أو محور روض الفرج.