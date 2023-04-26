تصدير 52 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا للصين

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 55000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 219 شاحنة و28 سيارة.

وشملت حركة الواردات 100 طن بضائع ، 84 شاحنة و9 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 54900 طن بضائع ، 135 شاحنة و19 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة ANNA Elisabeth وعلى متنها 52 الف طن فوسفات متجهة إلى الصين والسفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي Yara G ، Handy stranger وعمان ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1000 طن بضائع و113 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 257 راكبا بموانيها .